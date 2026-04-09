Honduras juramenta a tres nuevos embajadores para fortalecer relaciones bilaterales

Tegucigalpa, Honduras.- La secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó a tres nuevos embajadores de Honduras en el exterior, como parte de los esfuerzos del Gobierno por fortalecer las relaciones diplomáticas con distintos países.
Durante el acto protocolario, se designó a César Pinto Valle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante El Salvador.
Según lo informado, su gestión estará enfocada en consolidar los vínculos bilaterales y promover la atracción de inversiones entre ambas naciones.
Asimismo, fue nombrada Vania García Morales como representante diplomática en Perú, con el objetivo de retomar y fortalecer las relaciones entre ambos países.
Finalmente, Eleonora Ortez fue juramentada como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria ante los Estados Unidos Mexicanos.
La Cancillería indicó que estos nombramientos forman parte de la estrategia del Gobierno para ampliar la presencia diplomática de Honduras y reforzar la cooperación internacional en diferentes áreas.