Honduras juramenta a tres nuevos embajadores para fortalecer relaciones bilaterales

César Pinto Valle fue designado como embajador en El Salvador, Vania García Morales en Perú y Eleonora Ortez en México

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 11:24
Honduras juramenta a tres nuevos embajadores para fortalecer relaciones bilaterales

El Gobierno de Honduras, a través de la Cancillería, juramentó a tres nuevos embajadores con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales con distintos países.

Tegucigalpa, Honduras.- La secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó a tres nuevos embajadores de Honduras en el exterior, como parte de los esfuerzos del Gobierno por fortalecer las relaciones diplomáticas con distintos países.

Durante el acto protocolario, se designó a César Pinto Valle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante El Salvador.

Según lo informado, su gestión estará enfocada en consolidar los vínculos bilaterales y promover la atracción de inversiones entre ambas naciones.

Asimismo, fue nombrada Vania García Morales como representante diplomática en Perú, con el objetivo de retomar y fortalecer las relaciones entre ambos países.

Finalmente, Eleonora Ortez fue juramentada como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria ante los Estados Unidos Mexicanos.

La Cancillería indicó que estos nombramientos forman parte de la estrategia del Gobierno para ampliar la presencia diplomática de Honduras y reforzar la cooperación internacional en diferentes áreas.

