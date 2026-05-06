Exdiputado y exmagistrada de la CSJ entre los nuevos embajadores de Honduras en el exterior

Tegucigalpa, Honduras.- La Cancillería de la República brindó detalles sobre la designación de los últimos 12 nuevos embajadores, en el marco de la restructuración en el servicio exterior. Las designaciones se dieron para atender las oficinas diplomáticas de Honduras en EE UU, Belice, Nicaragua, Francia, Guatemala y Perú.

Además de Bélgica, Chile, Costa Rica, Argentina, México y El Salvador. Es en Chile donde estaba Linda Margarita Redondo Marini, prima del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Tras la salida de Redondo Marini, la nueva embajadora en Chile es Rosa de Lourdes Paz Haslam, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el período 2009-2016 de corte nacionalista.

Los otros nombramientos fueron el de Enrique Flores Bermúdez en EE UU; Carmen Ayon Neda en Belice; Francisco Ramón Zepeda en Nicaragua; Roberto Ochoa Madrid en Francia y María Dolores Agüero en Bélgica; esta última diplomática, sobrina de la canciller Mireya Agüero y siendo embajadora de carrera.