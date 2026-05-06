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Exdiputado y exmagistrada de la CSJ entre los nuevos embajadores de Honduras en el exterior

La Secretaría de Relaciones Exteriores nombró 12 nuevos embajadores en los últimos días

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 16:02
Exdiputado y exmagistrada de la CSJ entre los nuevos embajadores de Honduras en el exterior

Una exmagistrada de la CSJ y un exdiputado ahora son embajadores de Honduras.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Cancillería de la República brindó detalles sobre la designación de los últimos 12 nuevos embajadores, en el marco de la restructuración en el servicio exterior.

Las designaciones se dieron para atender las oficinas diplomáticas de Honduras en EE UU, Belice, Nicaragua, Francia, Guatemala y Perú.

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Además de Bélgica, Chile, Costa Rica, Argentina, México y El Salvador.

Es en Chile donde estaba Linda Margarita Redondo Marini, prima del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Tras la salida de Redondo Marini, la nueva embajadora en Chile es Rosa de Lourdes Paz Haslam, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el período 2009-2016 de corte nacionalista.

Los otros nombramientos fueron el de Enrique Flores Bermúdez en EE UU; Carmen Ayon Neda en Belice; Francisco Ramón Zepeda en Nicaragua; Roberto Ochoa Madrid en Francia y María Dolores Agüero en Bélgica; esta última diplomática, sobrina de la canciller Mireya Agüero y siendo embajadora de carrera.

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Asimismo fueron nombrados Vania García Morales como embajadora en Perú, Humberto Villamil Ochoa en Costa Rica, Rosario Castillo en Argentina, Carmen Ortez Williams en México y el exdiputado entre el 2002 al 2006, César Antonio Pinto Valle.

La designación de personal en el exterior continúa en proceso y la Cancillería actualmente se encuentra revisando los acuerdos con la República Popular China, por lo que la relación con esta nación y designación de personal está en análisis.

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Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

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