¿China o Taiwán? Política exterior de Honduras queda en manos del nuevo gobierno

Tanto Nasry "Tito" Asfura como Salvador Nasralla (los candidatos que se disputan la presidencia de Honduras) han hecho pública su posición de romper relaciones con Pekín. Nasralla, candidato del Partido Liberal, afirmó que "Taiwán ha sido un gran socio de Honduras. Yo estoy dispuesto a reanudar la relación diplomática con Taiwán" y advirtió sobre los riesgos de mantener acuerdos con Pekín, pues Honduras es “un país tan pequeño que no produce prácticamente nada”, podría salir perdiendo frente a un “gigante” como China.Según él, la importación masiva de productos chinos ha desplazado a productores y emprendedores nacionales, generando más pobreza y desempleo, por lo que insistió: “Yo voy a reanudar con Taiwán. Si China está de acuerdo, bien, pero la relación comercial va a ser con cualquier país del mundo”.Por su parte, Asfura prometió fortalecer los lazos con Estados Unidos, revisar los acuerdos firmados con China y recuperar los beneficios que, según él, Honduras obtenía con <b>Taiwán</b>.“El país estaba 100 veces mejor cuando tenía relaciones con Taiwán”, sostuvo, y enfatizó que su estrategia diplomática se centra en un “triángulo” de aliados. <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/mundo/estados-unidos-biden-irael-gaza-DXEH1464502" target="_blank">Estados Unidos, Israel y Taiwán.</a>“Lo tengo claro en mi mente: con ese triángulo de países amigos podemos construir un gran equipo de trabajo para crear soluciones para el país", dijo.Pero ¿qué tan viable es esto? ¿Puede un país que ya firmó acuerdos estratégicos con China revertirlos sin enfrentar represalias diplomáticas, comerciales o incluso financieras? Los expertos consultados coincidieron en que dar marcha atrás es complejo, no solo por la política de “una sola China”, sino porque Pekín tiende a blindar sus relaciones con fuertes incentivos económicos, donaciones y presencia política.Esto no significa que sea imposible, pero sí que tendría un costo para Honduras, especialmente en un contexto donde el país depende de inversión externa y apoyo económico para enfrentar su déficit y su limitada capacidad de crecimiento.Aunque Washington mantiene su enfoque público en temas como la migración, anticorrupción y gobernabilidad, en los círculos diplomáticos, la preocupación también se centra en la expansión china en la región, sobre todo en un país tan estratégico como Honduras por su cercanía con la frontera sur de Estados Unidos y su posición geográfica entre los océanos Atlántico y el Pacífico.Estados Unidos no ha dicho abiertamente que Honduras debe romper con China, pero sí ha mostrado incomodidad por la velocidad con que el gobierno actual se acercó a Pekín.Varios asesores de la campaña del partido oficialista han admitido que una eventual continuidad implicaría también una continuidad del alineamiento con China.