¿China o Taiwán? Política exterior de Honduras queda en manos del nuevo gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- Durante el gobierno de Xiomara Castro, Honduras dejó atrás a su socio histórico, Taiwán, para establecer relaciones diplomáticas y comerciales con China. Ahora, a la espera de los resultados para conocer quién será el próximo presidente —y especialmente porque la disputa está entre dos candidatos de derecha— el debate sobre este giro estratégico vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional. Este cambio de gobierno, que se concretará en enero de 2026, deja una esperanza para Taiwán, que ya expresó su intención de mantener contacto con Honduras sin condiciones tras las elecciones, apoyando la reactivación diplomática. China, por su parte, ha defendido su cooperación, pero se enfrenta a la negativa de dos candidatos que desde la campaña electoral dejaron claro que romperían relaciones con Pekín. Para China, Honduras es más que un aliado reciente, es una pieza en un tablero geopolítico que ha ido avanzando en toda Centroamérica. Desde que Tegucigalpa rompió relaciones con Taipéi, capital de Taiwán, en 2023, Pekín ha insistido en que su presencia no depende del color ideológico de los gobiernos, sino de un proyecto de largo plazo. Y ese es justamente el punto que varios analistas recuerdan, cuando China entra, institucionaliza su presencia; es decir, un país puede cambiar de presidente, pero no es igual de simple cambiar de superpotencia.

Rechazo

Tanto Nasry "Tito" Asfura como Salvador Nasralla (los candidatos que se disputan la presidencia de Honduras) han hecho pública su posición de romper relaciones con Pekín. Nasralla, candidato del Partido Liberal, afirmó que "Taiwán ha sido un gran socio de Honduras. Yo estoy dispuesto a reanudar la relación diplomática con Taiwán" y advirtió sobre los riesgos de mantener acuerdos con Pekín, pues Honduras es “un país tan pequeño que no produce prácticamente nada”, podría salir perdiendo frente a un “gigante” como China. Según él, la importación masiva de productos chinos ha desplazado a productores y emprendedores nacionales, generando más pobreza y desempleo, por lo que insistió: “Yo voy a reanudar con Taiwán. Si China está de acuerdo, bien, pero la relación comercial va a ser con cualquier país del mundo”. Por su parte, Asfura prometió fortalecer los lazos con Estados Unidos, revisar los acuerdos firmados con China y recuperar los beneficios que, según él, Honduras obtenía con Taiwán. “El país estaba 100 veces mejor cuando tenía relaciones con Taiwán”, sostuvo, y enfatizó que su estrategia diplomática se centra en un “triángulo” de aliados. Estados Unidos, Israel y Taiwán. “Lo tengo claro en mi mente: con ese triángulo de países amigos podemos construir un gran equipo de trabajo para crear soluciones para el país", dijo. Pero ¿qué tan viable es esto? ¿Puede un país que ya firmó acuerdos estratégicos con China revertirlos sin enfrentar represalias diplomáticas, comerciales o incluso financieras? Los expertos consultados coincidieron en que dar marcha atrás es complejo, no solo por la política de “una sola China”, sino porque Pekín tiende a blindar sus relaciones con fuertes incentivos económicos, donaciones y presencia política. Esto no significa que sea imposible, pero sí que tendría un costo para Honduras, especialmente en un contexto donde el país depende de inversión externa y apoyo económico para enfrentar su déficit y su limitada capacidad de crecimiento. Aunque Washington mantiene su enfoque público en temas como la migración, anticorrupción y gobernabilidad, en los círculos diplomáticos, la preocupación también se centra en la expansión china en la región, sobre todo en un país tan estratégico como Honduras por su cercanía con la frontera sur de Estados Unidos y su posición geográfica entre los océanos Atlántico y el Pacífico. Estados Unidos no ha dicho abiertamente que Honduras debe romper con China, pero sí ha mostrado incomodidad por la velocidad con que el gobierno actual se acercó a Pekín. Varios asesores de la campaña del partido oficialista han admitido que una eventual continuidad implicaría también una continuidad del alineamiento con China.

Acuerdos

Previo a la jornada electoral, un comunicado de la Embajada de China en Tegucigalpa generó atención el pasado 17 de noviembre. El mensaje, diplomático, pero firme, subrayó que la relación entre ambos países se basa en el reconocimiento mutuo y en los compromisos asumidos. "Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Honduras el 26 de marzo de 2023 sobre la base del principio de una sola China, las relaciones bilaterales entre ambos países han sido testigos de un arranque de alto nivel, con notables resultados en la cooperación práctica en los diversos ámbitos que han beneficiado ampliamente a ambos pueblos y están presentando brillantes perspectivas futuras", dice el texto. Aunque no mencionó candidatos, el subtexto es claro, China espera que Honduras mantenga el rumbo iniciado en 2023, y ha advertido que los acuerdos firmados no están diseñados para ser temporales ni para cambiar con el vaivén de la política interna. Esto se podría interpretar como un recordatorio sutil, casi un aviso, o una señal del peso que han adquirido los intereses de Pekín en el país en tan poco tiempo. En los últimos dos años, Honduras y China han firmado más de 17 convenios que buscan fortalecer la cooperación bilateral en múltiples ámbitos, desde la diplomacia hasta la cultura y la economía. Entre estos acuerdos destacan el establecimiento de mecanismos de consultas políticas, la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, protocolos fitosanitarios para exportaciones de café, banano y productos acuáticos, memorandos sobre inspección y cuarentena de alimentos, y convenios de colaboración cultural y educativa. También se incluye la creación de comisiones para la cooperación económica, comercial y de inversión, así como en educación, el establecimiento conjunto de un Instituto Confucio entre la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Universidad de Zhejiang. A estos convenios se suman compromisos concretos por parte de China, como la construcción y equipamiento de escuelas agrícolas con tecnología de punta para mejorar la enseñanza y la producción agrícola, la reconstrucción de 300 escuelas, donación de invernaderos, máquinas para secar café, herramientas de poda, ambulancias, becas estudiantiles y ayuda humanitaria en casos de desastre. Además, están en marcha proyectos urbanos y de infraestructura, como un centro de convenciones y un parque urbano en Tegucigalpa, así como inversiones millonarias de empresas chinas en parques industriales de textiles y cerámica en el norte del país. También se firmó un acuerdo de compra de tabaco hondureño por tres millones de dólares y se promueve la cooperación cultural mediante intercambios artísticos, académicos y turísticos.Aunque algunos de estos proyectos todavía no se han materializado en su totalidad, evidencian una relación profunda y multifacética entre ambos países. La diversidad de los compromisos (económicos, educativos, culturales y de infraestructura) demuestra que romper los vínculos con China no sería una decisión simple, ya que implicaría enfrentar posibles repercusiones diplomáticas, comerciales y financieras, además de afectar proyectos estratégicos en ejecución.

Analistas