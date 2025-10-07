Así seduce China: se disparan viajes de diputados, alcaldes y hasta periodistas

Tegucigalpa, Honduras.- Desde que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro estableció relaciones con la República Popular de China, el 26 de marzo de 2023, el número de hondureños que viajan a ese país ha incrementado considerablemente. Muchos de ellos han sido llevados con gastos pagados por el gobierno asiático para “promover su desarrollo”. La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, a través de la solicitud de información SOL-INM-697-2025 dirigida al Instituto Nacional de Migración (INM), logró establecer que diputados, alcaldes, periodistas, diplomáticos y otros funcionarios han viajado a China entre 2022 y septiembre de 2025. EL HERALDO Plus solicitó al INM información sobre la profesión u ocupación, el sexo, fecha de salida y regreso, y el nombre de la institución, organización o dependencia pública o privada a la que representaban los viajeros. Asimismo, se pidió que se especificara si el viaje fue en calidad de invitado o por iniciativa propia; no obstante, las autoridades del INM no cumplieron con entregar todos los detalles requeridos y solo proporcionaron algunos datos estadísticos. Cabe señalar que esta misma información se le solicitó a Cancillería de Honduras, pero la institución nunca entregó la información, incumpliendo el plazo de 10 días hábiles y otros 10 prorrogables. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Las cifras evidencian que en aproximadamente cinco años el número de hondureños que viajaron a China aumentó en más de 5,800 %. De 13 personas que fueron en el año 2021, la cifra pasó a 772 hasta el 11 de septiembre de 2025.

Lo anterior significa que, hasta inicios del mes pasado, la cantidad de viajeros fue 59 veces mayor que la registrada en 2021, con una tendencia al alza cada año. El incremento ha sido impulsado, en su mayoría, por funcionarios del gobierno actual, periodistas y creadores de contenido influyentes en redes sociales. Para verificar si antes de la pandemia de la Covid-19 los viajes a China también eran frecuentes, se constató que en 2020 solo 30 personas visitaron el país asiático y, en 2019, un total de 433. Es decir, el número de viajes sí ha aumentado hasta 2025. Una periodista que visitó China, y que prefirió no ser identificada, declaró a EL HERALDO Plus que China ha invitado a numerosos periodistas a seminarios, talleres o simplemente a conocer el país, cubriendo todos los gastos a través de su embajada. Entre los temas de los seminarios se incluyen las proyecciones del país asiático sobre sus objetivos a largo plazo, como sus planes para 2035 y su aspiración de convertirse en la primera potencia del mundo, basándose en la paz y el desarrollo económico con su modelo de expansión.

También los llevan a sitios turísticos e históricos, como la emblemática Muralla China o el Palacio del Partido Comunista. Además, visitan pueblos agrícolas y grandes ciudades, ya que buscan demostrar que su sistema ha funcionado. La reportera explicó que se les muestra cómo opera el sistema de empresas privadas y públicas en China. En los lugares donde hay poca inversión privada, el gobierno interviene y crea empresas estatales para generar empleo y fomentar el desarrollo.

Las maravillas

Según datos del INM, entre 2021 y el 11 de septiembre de 2025, un total de 1,766 hondureños han viajado a China. De ellos, 275 fueron identificados únicamente como “empleado”, lo que, de acuerdo con lo solicitado, correspondería a empleados públicos. Además, se registraron 145 estudiantes, 142 menores de edad, 120 comerciantes, 83 abogados, 78 periodistas, 76 licenciados, 61 diplomáticos, 60 ingenieros electricistas y 726 clasificados en la categoría de “otros”.

Si bien han sido públicos los viajes de al menos 26 diputados a China, así como los de otros funcionarios del Estado, el INM no proporcionó información detallada sobre la cantidad total de funcionarios que han salido hacia el país asiático. No obstante, las cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) indican que 562 de los viajeros llegaron a China en visitas oficiales, es decir, como parte de delegaciones del gobierno; 500 lo hicieron por turismo, 271 por negocios, 104 como trabajadores temporales, 95 asistieron a convenciones y 142 fueron clasificados en la categoría “otros”. Las cifras revelan que, desde que Honduras estableció relaciones con la República Popular de China, en 2023, hasta el 11 de septiembre de 2025, un total de 1,730 hondureños han visitado el país asiático.

Rasel Tomé, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) y vicepresidente del Congreso Nacional, expresó que dará una conferencia de prensa para informar lo que conoció en China. No obstante, aseguró que cada discurso que pronunció en ese país fue publicado en sus redes sociales junto a fotografías. “Todos mis viajes son oficiales”, sostuvo. En algunas de sus publicaciones, Tomé comentó que la empresa China Railway Group Limited les mostró su tecnología y los proyectos que ha desarrollado o tiene en ejecución en China, el resto de Asia, África y América. Dijo haber aprovechado la ocasión para dialogar sobre el proyecto del Ferrocarril Interoceánico, que conectaría el puerto de Amapala, en el Pacífico, con la bahía de Trujillo, en el Caribe. “Sin lugar a dudas, China tiene la tecnología y la capacidad para desarrollar un proyecto como el que Honduras necesita”, subrayó.

Tomás Ramírez, diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH) y también parte de la comitiva, defendió que este tipo de viajes surgen como invitaciones institucionales del gobierno de China al Congreso Nacional. Explicó que es el mismo Congreso el que nombra a los diputados que asisten, mientras que China financia los gastos del viaje. Sin embargo, señaló que el Congreso sí reconoce viáticos para cubrir otros gastos personales. “Pero, en términos generales, el gobierno de la República Popular de China fue el que cubrió los gastos de viaje, transporte y todo”, declaró Ramírez. Detalló que participaron en seminarios donde se expuso cómo China logró salir del subdesarrollo, los elementos fundamentales que permitieron al país convertirse en la segunda potencia mundial: construcción de infraestructura, educación, visión de largo plazo y actitud ciudadana. También visitaron sitios turísticos como la reserva de osos panda, la Muralla China y represas. “Cómo explotan los chinos los lugares turísticos, y algunos templos donde la gente va vestida como antes se vestían... Ojalá así fuéramos los hondureños con los pueblos mayas”, expresó.

Consultado sobre si este tipo de viajes implican algún compromiso, respondió: “Por lo menos yo, Tomás Ramírez, mi ideología democrática nadie me la va a cambiar por ningún viaje. Sí me sirve porque solo a través de visitas a otros países más desarrollados que Honduras uno se da cuenta de que muchas cosas se pueden realizar sin comprometer al país”.

Las municipalidades

En julio pasado, una comitiva de 25 alcaldes del país, encabezada por Nelson Castellanos, presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), también visitó China, donde participaron en seminarios sobre desarrollo de gobiernos locales. El funcionario explicó que conocieron proyectos exitosos en ese país, como plantas solares, empresas de construcción y tecnología, procesos de conectividad para digitalizar el municipalismo y herramientas para fortalecer la economía local. También fueron capacitados en planificación a corto y largo plazo, experiencias en ordenamiento territorial, tecnificación catastral y tecnologías para el manejo y control interno de los municipios. En el marco de la cooperación bilateral, Castellanos expresó que están en camino 298 ambulancias destinadas a los municipios, así como siete toneladas de harina para complementar la merienda escolar. Además, algunos alcaldes promovieron productos locales ante empresas chinas.

Otro periodista que viajó a China relató a EL HERALDO Plus que los chinos se enfocan en dar a conocer sus políticas públicas, el desarrollo en infraestructura, economía verde, salud, educación y tecnología. “Todos sus avances a través del tiempo y cómo han mejorado la vida de sus ciudadanos”, comentó.

Estrategia de China

Estas acciones, impulsadas por gobiernos como el de China con políticos y funcionarios hondureños, forman parte de una estrategia para ganar respaldo, analizó Graco Pérez, experto en relaciones internacionales. “Este tipo de invitaciones las hacen muchos países para mostrar cómo funcionan. Pero lo que llama la atención aquí es que se lleve a tantos diputados a conocer cómo opera el Parlamento Chino”, opinó. Pérez cuestionó que el Parlamento chino pertenezca a un solo partido y no funcione bajo un sistema democrático. “Entonces, ¿qué tipo de técnicas van a aprender? No hay pluralidad ni democracia en China”, sentenció. Agregó que al conformarse delegaciones tan numerosas se puede suponer que hay un interés en obtener compromisos, especialmente en un contexto electoral como el actual, con las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras. El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, ha manifestado que revisaría la relación con China y evaluaría fortalecer los lazos con la República de China-Taiwán.

Del lado del Partido Nacional, no se ha presentado una postura clara. Sin embargo, por su tendencia conservadora, se supondría que también enfriarían o limitarían la relación bilateral con China. En contraste, el partido de gobierno buscaría fortalecerla, más aún cuando está en juego el Tratado de Libre Comercio (TLC) pendiente de aprobación. El analista señaló que las alcaldías también representan un interés estratégico para China, especialmente aquellas controladas por partidos que pierden las elecciones, ya que operan como gobiernos locales con proyectos propios y recursos estatales.

Sobre las delegaciones de periodistas, Pérez explicó que se trata de giras altamente controladas, que limitan el movimiento de los comunicadores. “Solo los llevan a donde ellos quieren. No pueden moverse libremente”, afirmó. Generalmente no los dejan moverse libremente y conocer la realidad del país, sino que los llevan casi a una gira turística, donde lo único que ven es lo que el gobierno de China quiere mostrarle. “Es una especie de adoctrinamiento sobre las ventajas de su sistema, pero no muestran" la otra cara: la falta de democracia, las violaciones a derechos humanos, el control de la prensa y las restricciones a las empresas privadas, advirtió.

Reflexionó: "No permiten que los periodistas hagan un trabajo verdaderamente periodístico".

Además, apuntó que China mantiene buenas relaciones con países de regímenes autoritarios, como Venezuela y Nicaragua.

Dependencia

Por su parte, Sebastián Castaño, gerente de la Fundación Andrés Bello-Centro de Investigación Chino Latinoamericano, sostuvo que se trata de una estrategia para generar dependencia mediante la promoción de su país. “He conocido grupos de médicos que han ido a China, como quien dice: ‘vea los implementos médicos que tenemos y también conozca’. Es una forma de promocionarse”, destacó en una entrevista de agosto. Castaño señaló que en un ejercicio realizado con periodistas hondureños conoció a tres comunicadores que fueron invitados con todos los gastos pagados. Todos coincidieron en lo impresionante que fue conocer ese país. “Entonces, parte de la estrategia es enamorarse de China. Por supuesto que es una estrategia de promoción”, aseguró. Incluso consideró que se trata de una estrategia “bien pensada”, que fue utilizada por Estados Unidos en los años 90 y que a los países occidentales “nos resulta familiar y atractiva”. Afirmó que estos viajes suelen durar semanas o meses, tiempo que las autoridades chinas aprovechan para promocionar intensamente su país.