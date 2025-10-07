Así seduce China: se disparan viajes de diputados, alcaldes y hasta periodistas

Estas acciones, impulsadas por gobiernos como el de China con políticos y funcionarios hondureños, forman parte de una estrategia para ganar respaldo, analizó <b>Graco Pérez</b>, experto en relaciones internacionales.“Este tipo de invitaciones las hacen muchos países para mostrar cómo funcionan. Pero lo que llama la atención aquí es que se lleve a tantos diputados a conocer cómo opera el Parlamento Chino”, opinó.Pérez cuestionó que el Parlamento chino pertenezca a un solo partido y no funcione bajo un sistema democrático. “Entonces, ¿qué tipo de técnicas van a aprender? No hay pluralidad ni democracia en China”, sentenció.Agregó que al conformarse delegaciones tan numerosas se puede suponer que hay un interés en obtener compromisos, especialmente en un contexto electoral como el actual, con las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras.El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, ha manifestado que revisaría la relación con China y evaluaría fortalecer los lazos con la República de China-Taiwán.