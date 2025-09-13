Inprema arriesgará 200 millones de dólares en proyecto de energía solar con empresa china

Tegucigalpa, Honduras.-El dinero de los maestros hondureños se arriesgará para entrar en la mayor apuesta de su historia: una inversión de 200 millones de dólares —más de 5,200 millones de lempiras— en un proyecto de energía solar que se levantará en San Matías, Francisco Morazán, con una empresa china.
El viceministro de la Secretaría de Educación, Edwin Hernández, aseguró que con la inversión se busca fortalecer las finanzas del Instituto que sufrirán un impacto luego que se aprueben las reformas a la Ley del Inprema.
Detalló que el proyecto contempla una planta solar de 200 megavatios de electricidad, "ya tenemos los permisos respectivos, será en Francisco Morazán y hemos hablado con Huawei para que ellos nos faciliten el equipo; la inversión va a andar por 200 millones de dólares".
Aunque reconoció que es una fuerte inversión la que se hará con los fondos del magisterio, defendió que es un proyecto rentable y beneficioso para el país.
Lo que se busca es que el Estado compre la energía producida por los paneles solares que se instalarán en un terreno propiedad del instituto en la aldea San Matías, al norte de la capital, aseveró.
"Ya tenemos el terreno, solo estamos esperando los estudios técnicos que se van a desarrollar, esperamos que para diciembre estén listos los estudios para empezar a instalar las plantas", agregó.
El presidente comisionado del Inprema, Héctor Díaz, confirmó a EL HERALDO la existencia del proyecto, aunque señaló que aún está en evaluación.
"Es verdad que hay un proyecto de energía, está todavía en estudio y los montos finales van a depender de los estudios", expresó, manteniendo cautela sobre las cifras definitivas.
Opiniones
La millonaria inversión ha causado diferentes opiniones entre el gremio magisterial, mientras unos respaldan el proyecto, otros temen que se ponga en riesgo el dinero de los profesores.
Gerardo Solano, representante del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh) en la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del Inprema califica la inversión como “segura y rentable”.
"Ya se tiene el terreno que es propio de la institución, ya se tienen también los enlaces con Huawei, es una inversión estable y para mejoras de los afiliados. No podemos tener el dinero guardado en bóvedas, tenemos que invertir en algo que genere beneficios", afirmó. Solano
Añadió que el proyecto cuenta con el respaldo de la APA y está siendo evaluado bajo los procesos legales y de transparencia establecidos.
Por su parte, Carlos Sabillón, representante de la APA por la Federación de Escuelas e Institutos Privados de Honduras (Fenieph) considera que el Inprema debería explorar alternativas de inversión menos arriesgadas.
"He sugerido que el Inprema tenga una línea de préstamos a los centros educativos privados para que ellos puedan hacer inversiones en energía renovable", expresó.
El proyecto ha generado debate dentro del gremio magisterial, varios maestros consultados por EL HERALDO indicaron no conocer del proyecto, por lo que temen que las aportaciones que por muchos años han realizado al Instituto se pongan en riesgo.
El anuncio de la planta solar llega en un gremio marcado por la desconfianza.
No es para menos: en el Centro Cívico Gubernamental, el Inprema habría colocado cerca de 1,000 millones de lempiras dentro de un proyecto que costó más de 200 millones de dólares, pero cuyos rendimientos nunca cumplieron las expectativas.
En el caso del aeropuerto de Palmerola, la inversión rondó entre 600 y 800 millones de lempiras de los fondos magisteriales en una obra de 163 millones de dólares, cuya rentabilidad real sigue sin claridad.