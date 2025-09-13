Policía descarta violencia política contra candidato a alcalde en Namasigüe

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras descartó este sábado que Edwin Lindo, candidato a la alcaldía de Namasigüe, Choluteca, por el Partido Nacional, fuera víctima de un atentado motivado por la violencia política en el país.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución sostuvo: "Se descarta violencia política, no se trató de un atentado contra el aspirante a alcalde Edwin Lindo, como algunos medios erróneamente han señalado".
Las autoridades detallaron que la persona fallecida en el suceso fue identificada como Marlon Orlando Blandón Godoy, de 36 años, quien tenía antecedentes por asesinato, robo, extorsión y distribución de drogas.
De acuerdo con la Policía, Blandón había recuperado recientemente su libertad del centro penitenciario de Siria, donde cumplía condena por el asesinato de un agente de la institución.
"La línea de investigación descarta un hecho de violencia política y apunta a conflictos personales", puntualizó la Policía Nacional.
