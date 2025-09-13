  1. Inicio
  2. · Honduras

Policía descarta violencia política contra candidato a alcalde en Namasigüe

La institución informó en redes sociales que se descarta violencia política en el caso del candidato a la Alcaldía de Namasigüe, Edwin Lindo, del Partido Nacional

  • 13 de septiembre de 2025 a las 14:44
Policía descarta violencia política contra candidato a alcalde en Namasigüe

La Policía Nacional informó que el incidente en Namasigüe no fue un atentado político contra el candidato Edwin Lindo.

 Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras descartó este sábado que Edwin Lindo, candidato a la alcaldía de Namasigüe, Choluteca, por el Partido Nacional, fuera víctima de un atentado motivado por la violencia política en el país.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución sostuvo: "Se descarta violencia política, no se trató de un atentado contra el aspirante a alcalde Edwin Lindo, como algunos medios erróneamente han señalado".

Las autoridades detallaron que la persona fallecida en el suceso fue identificada como Marlon Orlando Blandón Godoy, de 36 años, quien tenía antecedentes por asesinato, robo, extorsión y distribución de drogas.

Pleno del CNE aprueba por unanimidad Reglamento de Observación Electoral

De acuerdo con la Policía, Blandón había recuperado recientemente su libertad del centro penitenciario de Siria, donde cumplía condena por el asesinato de un agente de la institución.

"La línea de investigación descarta un hecho de violencia política y apunta a conflictos personales", puntualizó la Policía Nacional.

Justicia ratifica arresto domiciliario para el diputado Nelson Márquez

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias