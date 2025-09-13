Rixi Moncada propone eliminar la central de riesgo y recibe críticas: "Propuesta populista"

Moncada dijo que si llega a ser presidenta del país, adoptará esta medida la cual ha sido tildada como "populista" por diversos sectores.

Tegucigalpa, Honduras.- Diversas críticas ha recibido Rixi Moncada , candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre ), ante su propuesta de eliminar la central de riesgo en Honduras .

"La propuesta es democratizar la economía y acabar con los monopolios y los oligopolios. Más de dos millones de hondureños están en la central de riesgo y tratados como delincuentes, cuando el verdadero riesgo es la cúpula bipartidista. A partir del 27 de enero del 2026 todos deben salir de la central de riesgo y ser sujetos de crédito", indicó Rixi Moncada en una reciente actividad política.

Sin embargo, el expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, opinó que es una "propuesta populista" y espera la opinión técnica de la CNBS.

"Xiomara (Castro) ofreció pagar a los depositantes de Koriun y no pagó. Rixi (Moncada) ofrece pagar los saldos de morosos en la central de información crediticia y no va a pagar. Son mentiras, no cumplen", fustigó Moncada.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En tanto, el candidato a diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, puntualizó: "Rixi Moncada, la ministra que buscaba el PIB en Google, tampoco sabe cómo funciona la central de riesgo. Típico en los zurdos, lo único que saben es saquear países. Otro engaño más como cuando dijeron que venderían los carros de lujo".