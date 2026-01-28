Embajador de China en Honduras se reunió con Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- La República Popular China ya sostuvo sus primeros encuentros con el gobierno de Nasry Asfura Zablah y esto se hizo en la toma de posesión del mandatario hondureño. Al solo invitar a misiones diplomáticas acreditadas en el país, la representación china en Tegucigalpa estuvo presente en la investidura de Asfura Zablah.

Fue ahí donde el embajador de China en Honduras, Yu Bo, mantuvo una pequeña reunión con el jefe de Estado hondureño y le trasladó el deseo de su país en mantener las relaciones diplomáticas. En campaña, el ahora presidente dijo que volvería a mantener relaciones con Taiwán, pero Asfura está considerando seriamente quedarse con Pekín, según confirmó a EL HERALDO un miembro del equipo del mandatario En sus redes sociales, la Embajada de China en Tegucigalpa detalló que "el 27 de enero de 2026, el embajador de China en Honduras, excelentísimo señor Yu Bo, asistió al acto solemne de toma de posesión presidencial del excelentísimo señor Nasry Juan Asfura, celebrado en el Congreso Nacional de la República. Durante el evento, el embajador Yu Bo sostuvo intercambios con el mandatario y otros altos funcionarios del nuevo gobierno".

En el encuentro quedó plasmado el deseo de China en continuar su relación con Honduras, algo que debe ser oficializado por Nasry Asfura.