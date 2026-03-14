Sector transporte solicita al gobierno revisar tarifas tras aumento de combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el incremento en el precio de los combustibles que se registrará a partir de este lunes 16 de marzo, el dirigente del sector transporte, Wilmer Cálix, propuso al gobierno revisar la tarifa de las unidades del transporte. Cálix sugirió a las autoridades que la revisión a la tarifa de transporte se haga pronto y no esperar a que empeore el precio de los combustibles por el conflicto en el Medio Oriente. "Hemos absorbido todos los incrementos, desde los repuestos hasta la tasa bancaria que aumento", manifestó el dirigente.

Recordó que la última revisión de la tarifa del transporte urbano, interurbano y de carga fue hace tres años y que ha pasado mucho tiempo desde entonces en el que se han incrementado los costos. El transportista aseguró que con el aumento a los precios del crudo, que se ha venido registrando desde hace ocho semanas, los transportistas están dejando las ganancias en las gasolineras y en las casas de repuestos. Además recomendó a las autoridades que se focalice los subsidios a los combustibles y que se aplique directa y únicamente al diésel porque la mayoría de los equipos pesados utilizan este combustible. "Si usted controla los incrementos del diésel puede dar una estabilización a la canasta básica de alimentos y al transporte para que los aumentos no sean más fuertes", analizó. Este fin de semana, la Secretaría de Energía dio a conocer los nuevos precios a los combustibles que entrarán en vigencia este 16 de marzo.