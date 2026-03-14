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Más de 4,200 casos de gusano barrenador en animales reporta la SAG

Las autoridades agropecuarias refuerzan las medidas de inspección en puntos estratégicos del país para evitar que la plaga siga afectando a más animales

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 11:26
Más de 4,200 casos de gusano barrenador en animales reporta la SAG

Personal de la SAG revisan a los animales que ingresan a los corrales y presentan lesiones abiertas.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades agropecuarias intensificaron las acciones de vigilancia sanitaria ante el aumento de casos del gusano barrenador del ganado en el país.

Actualmente se reportan alrededor de 4,200 casos diagnosticados en animales, lo que ha llevado a reforzar los operativos de inspección, control y capacitación en diferentes regiones del territorio nacional.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) y en coordinación con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria ejecutan la estrategia con el objetivo de contener la propagación de la plaga.

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El director general de Senasa, Rafael Rodríguez, explicó que el trabajo en campo se mantiene de forma permanente para reducir el impacto de la enfermedad en el sector pecuario.

"Actualmente tenemos un reporte de alrededor de 4,200 casos de gusano barrenador que hemos diagnosticado. Continuamos con todas las acciones en campo, como campañas de capacitación y concienciación dirigidas a productores para que sean apoyo en el control del gusano barrenador del ganado", señaló.

Como parte de las medidas para frenar la expansión de la enfermedad, las autoridades instalaron cuatro corrales de inspección en puntos estratégicos del país, donde se concentra la mayor movilización de animales.

En estos espacios se realiza la revisión individual del ganado para detectar posibles infestaciones y evitar que animales infectados sean trasladados hacia otras zonas.

"Estos corrales nos apoyan a inspeccionar uno por uno los animales para evitar que se movilicen animales con gusaneras. Esto ha tenido gran impacto en el país porque evita trasladar la enfermedad de una zona a otra", explicó Rodríguez.

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Además de la vigilancia sanitaria, el gobierno continúa distribuyendo insumos para el control del gusano barrenador, los cuales contienen productos para el tratamiento de heridas y la eliminación de larvas.

"Seguimos entregando kits para el control del gusano barrenador con productos en spray, polvo, crema y líquido, lo que ayuda a los ganaderos a aplicar tratamientos y mitigar los impactos que está teniendo esta enfermedad en el sector productivo", indicó el funcionario.

Las autoridades sanitarias advirtieron que la enfermedad no solo afecta al ganado, sino también a animales domésticos como perros y gatos, por lo que se ha iniciado un proceso de concienciación dirigido a propietarios de mascotas.

En ese sentido, las autoridades reiteraron el llamado a los productores y a la población en general a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso, revisar periódicamente a los animales y aplicar los tratamientos recomendados.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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