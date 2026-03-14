Más de 4,200 casos de gusano barrenador en animales reporta la SAG

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades agropecuarias intensificaron las acciones de vigilancia sanitaria ante el aumento de casos del gusano barrenador del ganado en el país. Actualmente se reportan alrededor de 4,200 casos diagnosticados en animales, lo que ha llevado a reforzar los operativos de inspección, control y capacitación en diferentes regiones del territorio nacional. La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) y en coordinación con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria ejecutan la estrategia con el objetivo de contener la propagación de la plaga.

El director general de Senasa, Rafael Rodríguez, explicó que el trabajo en campo se mantiene de forma permanente para reducir el impacto de la enfermedad en el sector pecuario. "Actualmente tenemos un reporte de alrededor de 4,200 casos de gusano barrenador que hemos diagnosticado. Continuamos con todas las acciones en campo, como campañas de capacitación y concienciación dirigidas a productores para que sean apoyo en el control del gusano barrenador del ganado", señaló. Como parte de las medidas para frenar la expansión de la enfermedad, las autoridades instalaron cuatro corrales de inspección en puntos estratégicos del país, donde se concentra la mayor movilización de animales. En estos espacios se realiza la revisión individual del ganado para detectar posibles infestaciones y evitar que animales infectados sean trasladados hacia otras zonas. "Estos corrales nos apoyan a inspeccionar uno por uno los animales para evitar que se movilicen animales con gusaneras. Esto ha tenido gran impacto en el país porque evita trasladar la enfermedad de una zona a otra", explicó Rodríguez.