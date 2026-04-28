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Caso Minosska Pinto: seguros de vida millonarios señalan a su esposo como culpable

La Fiscalía encontró dos seguros de vida vigentes de la doctora Minosska Pinto, lo que refuerza la hipótesis de un móvil económico tras su asesinato

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 17:35
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Pese a que la investigación sobre el crimen de la pediatra peruana Minosska Pinto parecía enfriarse, nuevas revelaciones han causado revuelo en Perú. Según los datos más recientes del caso, el esposo de la fallecida estaría en el ojo del huracán, debido a dos pólizas de seguro millonarias. ¿Figura como el sospechoso de haber ordenado el asesinato? A continuación los detalles.

Foto: redes sociales
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Según las autoridades, a través de la revisión de documentos financieros y correos electrónicos se confirmó la existencia de dos pólizas de seguro. Para la fiscalía, el monto asegurado podría representar un incentivo económico determinante que refuerza la teoría sobre el homicidio de Minosska Pinto.

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Durante las diligencias realizadas en el consultorio de la médica, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público encontraron en los equipos de trabajo de la doctora registros adicionales relacionados con seguros, lo que amplió aún más esa línea de investigación.

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El crimen ocurrió el 10 de abril, cuando Pinto Lazo ingresaba a su vivienda en la urbanización San Felipe, en Piura. Gracias a cámaras de seguridad y labores de inteligencia, las autoridades identificaron en poco tiempo a los presuntos responsables materiales del ataque.

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Según estableció la investigación, Alejandro Rojas Guillén habría sido quien accionó el arma. Cristian Zocalaya es señalado como el encargado del marcaje previo, mientras que Junnior Millán Seminario habría conducido la motocicleta usada para escapar tras los disparos.

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Algunos de los detenidos reconocieron su participación y apuntaron directamente a Guillermo Seminario, esposo de la víctima, como quien habría ordenado y financiado el asesinato. El monto acordado para ejecutar el homicidio habría sido de diez mil soles, equivalentes a aproximadamente 2,700 dólares.

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Seminario fue detenido en un primer momento, pero recuperó su libertad por falta de pruebas. Ahora, con los nuevos elementos aportados por la fiscalía, su situación jurídica vuelve a ser evaluada en el marco de un pedido de prisión preventiva por nueve meses, con audiencia reprogramada para el 5 de mayo.

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Tras su liberación, el hombre rompió el silencio y recurrió a la figura de su hijo para defenderse públicamente. "Para todos yo soy un asesino, ¿no? Entonces, ¿pero con qué medios? Solamente con palabras. Mi esposa querría que yo luche. Tenemos un hijo y yo tengo que aprender a ser papá y mamá, a criarlo y en algún momento a explicarle todo este horror", manifestó.

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Sin embargo, el entorno familiar de la víctima ofrece una versión distinta. Según indicaron, la relación entre Pinto Lazo y Seminario ya atravesaba serias dificultades meses antes del crimen. "La relación ya tenía quiebres. No iba caminando muy bien", señaló una pariente de la médica, quien también declaró ante las autoridades.

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A pesar del deterioro de la relación, la pareja nunca formalizó su separación ni realizó trámites sobre sus bienes compartidos, entre ellos, los seguros de vida. Ese detalle es uno de los elementos que la fiscalía analiza con mayor atención dentro de la investigación.

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Otro punto bajo la lupa es una llamada que Seminario habría realizado a la madre de la pediatra para alertarle sobre un supuesto malestar de su hijo. Según la investigación, ese contacto habría coincidido con el momento en que los atacantes se desplazaban hacia la vivienda de la víctima.

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El padre de Minosska Pinto aportó otro dato que suma presión sobre el sospechoso: Seminario mantenía deudas económicas, algunas vinculadas a la construcción de un consultorio y otras con compromisos pendientes con la familia de la doctora.

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El caso permanece en etapa de investigación con varias líneas abiertas. La fiscalía continúa recopilando pruebas documentales, testimoniales y periciales para reconstruir la secuencia completa de los hechos.

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La audiencia del 5 de mayo en los juzgados del norte será el próximo punto de quiebre: allí se definirá si Guillermo Seminario enfrentará prisión preventiva mientras el proceso sigue su curso, o si volverá a quedar en libertad mientras las autoridades trabajan por cerrar uno de los crímenes que más ha conmocionado al Perú en lo que va del año.

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