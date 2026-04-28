Caso Minosska Pinto: seguros de vida millonarios señalan a su esposo como culpable

Tras su liberación, el hombre rompió el silencio y recurrió a la figura de su hijo para defenderse públicamente. "Para todos yo soy un asesino, ¿no? Entonces, ¿pero con qué medios? Solamente con palabras. Mi esposa querría que yo luche. Tenemos un hijo y yo tengo que aprender a ser papá y mamá, a criarlo y en algún momento a explicarle todo este horror", manifestó.