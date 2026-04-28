Patricia Mosquera, lideresa que murió junto a sus primas en atentado en Colombia

La lideresa social Patricia Mosquera es una de las víctimas del atentado con explosivos ocurrido el pasado sábado 25 de abril en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, Colombia.
Mosquera, quien se desempeñaba como funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, murió en el ataque junto a sus primas Nidia Mosquera y Nereida Mosquera.
De acuerdo con información preliminar, las tres mujeres regresaban de un sepelio familiar cuando fueron alcanzadas por la explosión.
La CRC lamentó públicamente la muerte de su colaboradora, destacando su compromiso con las comunidades.
“La familia CRC lamenta el sensible fallecimiento de nuestra compañera Patricia Mosquera... lideresa del Movimiento Social de Mujeres Afropatianas”, expresó la institución en un comunicado
Patricia Mosquera era reconocida por su trabajo comunitario en El Puro, donde impulsó iniciativas en defensa del territorio y en favor de la población civil.
Además, formaba parte del consejo comunitario de El Puro, integrado por población afrodescendiente que trabaja por la defensa de los derechos de sus comunidades en esta zona del Cauca.
Su liderazgo también trascendió a organizaciones sociales y estatales, que resaltaron su papel en la construcción de paz y el fortalecimiento de las mujeres en su territorio.
La Agencia de Renovación del Territorio expresó su pesar por lo ocurrido, al igual que ONU Mujeres, que condenó el atentado y recordó a Mosquera como una lideresa comprometida con su comunidad.
El ataque se produjo tras la explosión de un cilindro bomba en un tramo de la vía Panamericana, presuntamente lanzado por disidencias de las FARC.
Este hecho violento dejó un saldo de al menos 19 civiles muertos, generando condena nacional e internacional.
La muerte de Patricia Mosquera y sus familiares ha causado consternación, especialmente en las comunidades donde era reconocida por su labor social y su lucha por los derechos de las mujeres y pueblos afrodescendientes.