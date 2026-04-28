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Patricia Mosquera, lideresa que murió junto a sus primas en atentado en Colombia

La funcionaria y defensora del territorio murió tras la explosión de un artefacto en la vía Panamericana, luego de asistir a un sepelio familiar

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 15:09
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La lideresa social Patricia Mosquera es una de las víctimas del atentado con explosivos ocurrido el pasado sábado 25 de abril en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, Colombia.

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Mosquera, quien se desempeñaba como funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, murió en el ataque junto a sus primas Nidia Mosquera y Nereida Mosquera.

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De acuerdo con información preliminar, las tres mujeres regresaban de un sepelio familiar cuando fueron alcanzadas por la explosión.

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La CRC lamentó públicamente la muerte de su colaboradora, destacando su compromiso con las comunidades.

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“La familia CRC lamenta el sensible fallecimiento de nuestra compañera Patricia Mosquera... lideresa del Movimiento Social de Mujeres Afropatianas”, expresó la institución en un comunicado

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Patricia Mosquera era reconocida por su trabajo comunitario en El Puro, donde impulsó iniciativas en defensa del territorio y en favor de la población civil.

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Además, formaba parte del consejo comunitario de El Puro, integrado por población afrodescendiente que trabaja por la defensa de los derechos de sus comunidades en esta zona del Cauca.

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Su liderazgo también trascendió a organizaciones sociales y estatales, que resaltaron su papel en la construcción de paz y el fortalecimiento de las mujeres en su territorio.

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La Agencia de Renovación del Territorio expresó su pesar por lo ocurrido, al igual que ONU Mujeres, que condenó el atentado y recordó a Mosquera como una lideresa comprometida con su comunidad.

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El ataque se produjo tras la explosión de un cilindro bomba en un tramo de la vía Panamericana, presuntamente lanzado por disidencias de las FARC.

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Este hecho violento dejó un saldo de al menos 19 civiles muertos, generando condena nacional e internacional.

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La muerte de Patricia Mosquera y sus familiares ha causado consternación, especialmente en las comunidades donde era reconocida por su labor social y su lucha por los derechos de las mujeres y pueblos afrodescendientes.

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