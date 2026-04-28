Mujer queda atrapada tras choque múltiple en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer se encuentra en estado delicado de salud este martes -28 de abril- tras quedar atrapada en un vehículo tipo turismo luego de un accidente vial registrado en el anillo periférico, en la capital.
El accidente vial ocurrió a la altura del sector de El Trapiche, donde el tráfico se mantiene paralizado producto de la fuerte colisión que se registró hace unos momentos.
El percance involucró al menos tres vehículos que colisionaron por causas que aún no han sido establecidas por las autoridades.
Tras el impacto, una mujer que conducía uno de los vehículos involucrados, quedó atrapada dentro del automotor, lo que obligó a una rápida movilización de equipos de rescate.
Agentes policiales y personas que transitaban por la zona se sumaron a las labores para intentar liberarla, en una carrera contrarreloj para sacarla con vida del vehículo.
El principal objetivo de los socorristas es estabilizar a la víctima y trasladarla lo antes posible a un centro asistencial, donde pueda recibir atención médica especializada.
Mientras tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó la colisión múltiple y determinar responsabilidades.