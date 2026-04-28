Mujer queda atrapada tras choque múltiple en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer se encuentra en estado delicado de salud este martes -28 de abril- tras quedar atrapada en un vehículo tipo turismo luego de un accidente vial registrado en el anillo periférico, en la capital.

El accidente vial ocurrió a la altura del sector de El Trapiche, donde el tráfico se mantiene paralizado producto de la fuerte colisión que se registró hace unos momentos.

El percance involucró al menos tres vehículos que colisionaron por causas que aún no han sido establecidas por las autoridades.