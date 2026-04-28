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Mujer queda atrapada tras choque múltiple en el anillo periférico

Equipos de rescate trabajan para liberar a una mujer luego de la colisión de tres vehículos en el anillo periférico de la capital, a la altura de El Trapiche

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 21:14
Mujer queda atrapada tras choque múltiple en el anillo periférico

El principal objetivo de los socorristas es estabilizar a la víctima y trasladarla lo antes posible a un centro asistencial, donde pueda recibir atención médica especializada.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer se encuentra en estado delicado de salud este martes -28 de abril- tras quedar atrapada en un vehículo tipo turismo luego de un accidente vial registrado en el anillo periférico, en la capital.

El accidente vial ocurrió a la altura del sector de El Trapiche, donde el tráfico se mantiene paralizado producto de la fuerte colisión que se registró hace unos momentos.

El percance involucró al menos tres vehículos que colisionaron por causas que aún no han sido establecidas por las autoridades.

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Tras el impacto, una mujer que conducía uno de los vehículos involucrados, quedó atrapada dentro del automotor, lo que obligó a una rápida movilización de equipos de rescate.

Agentes policiales y personas que transitaban por la zona se sumaron a las labores para intentar liberarla, en una carrera contrarreloj para sacarla con vida del vehículo.

El principal objetivo de los socorristas es estabilizar a la víctima y trasladarla lo antes posible a un centro asistencial, donde pueda recibir atención médica especializada.

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Mientras tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó la colisión múltiple y determinar responsabilidades.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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