Capturan a conductora que provocó accidente mortal en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- En menos de 24 horas, autoridades policiales realizaron la detención y remisión de una conductora, a quien se le supone responsable del accidente registrado la madrugada de este lunes en el anillo periférico.

A la mujer, cuya identidad no fue revelada, se le acusa del delito de homicidio con dolo eventual, luego de provocar la muerte de un ciudadano de origen argentino en la capital.

El accidente vial ocurrió en el anillo periférico, a la altura de la colonia Villas del Sol, en Tegucigalpa, alrededor de las 4:50 de la madrugada.