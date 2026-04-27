Capturan a conductora que provocó accidente mortal en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- En menos de 24 horas, autoridades policiales realizaron la detención y remisión de una conductora, a quien se le supone responsable del accidente registrado la madrugada de este lunes en el anillo periférico.
A la mujer, cuya identidad no fue revelada, se le acusa del delito de homicidio con dolo eventual, luego de provocar la muerte de un ciudadano de origen argentino en la capital.
El accidente vial ocurrió en el anillo periférico, a la altura de la colonia Villas del Sol, en Tegucigalpa, alrededor de las 4:50 de la madrugada.
En el hecho, un vehículo Hyundai Tucson, color gris, con placa HAY-8758, colisionó contra un camión marca Freightliner, color rojo, con placa TCH-2310, que transportaba material en una plataforma.
De acuerdo con el informe preliminar, el accidente habría sido ocasionado por el exceso de velocidad, sumado a que la conductora se encontraba bajo los efectos del alcohol.
A la mujer se le realizaron pruebas de sangre y orina en coordinación con Medicina Forense, con el fin de continuar con las diligencias investigativas y remitir el caso al Ministerio Público.
Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron la extracción del cadáver del amasijo de hierro, para luego ser trasladado a la morgue capitalina.