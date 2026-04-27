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Capturan a conductora que provocó accidente mortal en el anillo periférico

La mujer fue detenida rápidamente por las autoridades tras provocar la muerte de un hombre de origen argentino al conducir a exceso de velocidad

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 10:48
Capturan a conductora que provocó accidente mortal en el anillo periférico

Así quedó el vehículo en el que se conducían ambos en horas de la madrugada.

 Foto: David Romero| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En menos de 24 horas, autoridades policiales realizaron la detención y remisión de una conductora, a quien se le supone responsable del accidente registrado la madrugada de este lunes en el anillo periférico.

A la mujer, cuya identidad no fue revelada, se le acusa del delito de homicidio con dolo eventual, luego de provocar la muerte de un ciudadano de origen argentino en la capital.

El accidente vial ocurrió en el anillo periférico, a la altura de la colonia Villas del Sol, en Tegucigalpa, alrededor de las 4:50 de la madrugada.

Colisión entre un camión y un vehículo deja un muerto en el anillo periférico
Conductora detenida por provocar la muerte de un argentino.

Conductora detenida por provocar la muerte de un argentino.

 (Foto: Cortesía)

En el hecho, un vehículo Hyundai Tucson, color gris, con placa HAY-8758, colisionó contra un camión marca Freightliner, color rojo, con placa TCH-2310, que transportaba material en una plataforma.

De acuerdo con el informe preliminar, el accidente habría sido ocasionado por el exceso de velocidad, sumado a que la conductora se encontraba bajo los efectos del alcohol.

A la mujer se le realizaron pruebas de sangre y orina en coordinación con Medicina Forense, con el fin de continuar con las diligencias investigativas y remitir el caso al Ministerio Público.

Resultados de la prueba de alcoholemia.

Resultados de la prueba de alcoholemia.

 (Foto: Cortesía)

Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron la extracción del cadáver del amasijo de hierro, para luego ser trasladado a la morgue capitalina.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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