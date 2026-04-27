Presidente Nasry Asfura llama a vacunarse y alerta por reaparición del sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, destacó la importancia de la vacunación durante el lanzamiento de la Semana de Vacunación de las Américas, impulsada por la Organización Panamericana de la Salud. El mandatario subrayó que las vacunas han sido fundamentales para la salud pública mundial, resaltando su impacto en la reducción de enfermedades y muertes a lo largo de las últimas décadas. “Las vacunas han salvado más de 154 millones de vidas en los últimos 50 años”, expresó Asfura, al referirse a la relevancia de la inmunización.

En su mensaje, también advirtió sobre el resurgimiento del sarampión en distintas partes del mundo, lo que consideró una señal de alerta para reforzar las campañas de prevención. “El sarampión está reapareciendo en distintas regiones del mundo”, señaló el gobernante, enfatizando la necesidad de mantener altos niveles de cobertura.

Asimismo, hizo hincapié en que la vacunación debe asumirse como una responsabilidad colectiva y no como una opción individual. “Mantener altas coberturas de vacunación no es una opción. Es una responsabilidad”, afirmó. El presidente resaltó que Honduras cuenta con un esquema nacional sólido que incluye 24 vacunas para prevenir 27 enfermedades, garantizando el acceso gratuito a toda la población.