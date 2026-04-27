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Tomás Zambrano: Selección del CNE y TJE será basada en méritos

El congresista subrayó que los diputados tienen el compromiso de fortalecer las instituciones encargadas de organizar y supervisar los procesos electorales en el país

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 09:54
Tomás Zambrano: Selección del CNE y TJE será basada en méritos

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que la elección será basada en méritos.

 Foto: Cortesía Congreso

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que la elección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se realizará con apego a la ley y bajo principios de transparencia.

El titular del Legislativo afirmó que el proceso estará basado en los méritos de los aspirantes, garantizando mecanismos abiertos y acompañados por la veeduría de la sociedad civil.

“En el Congreso Nacional actuaremos con estricto apego a la legalidad y con absoluta transparencia”, expresó Zambrano, al referirse al proceso de selección de los nuevos funcionarios electorales.

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El congresista subrayó que los diputados tienen el compromiso de fortalecer las instituciones encargadas de organizar y supervisar los procesos electorales en el país.

Asimismo, destacó que "cada decisión responderá al anhelo del pueblo hondureño y estará orientada a perfeccionar nuestro sistema político-electoral”, manifestó.

Zambrano enfatizó la importancia de garantizar que quienes sean electos cuenten con un perfil íntegro y capacidades profesionales sólidas.

En ese sentido, aseguró que se buscará designar a ciudadanos honorables, comprometidos con la legalidad y el respeto a la Constitución de la República.

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“Aseguraremos que quienes asuman estas altas responsabilidades sean ciudadanos honorables, con sólida capacidad profesional y un firme compromiso con la certidumbre”, sostuvo.

El presidente del Congreso indicó que este proceso busca evitar escenarios de incertidumbre como los ocurridos en procesos anteriores, reiterando la voluntad política de fortalecer el Estado de derecho en Honduras.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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