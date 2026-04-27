Tomás Zambrano: Selección del CNE y TJE será basada en méritos

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que la elección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se realizará con apego a la ley y bajo principios de transparencia.

El titular del Legislativo afirmó que el proceso estará basado en los méritos de los aspirantes, garantizando mecanismos abiertos y acompañados por la veeduría de la sociedad civil.

“En el Congreso Nacional actuaremos con estricto apego a la legalidad y con absoluta transparencia”, expresó Zambrano, al referirse al proceso de selección de los nuevos funcionarios electorales.