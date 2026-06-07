“Hasta yo me asusté”: Yasser Handal, ministro de Cultura, se disculpa por sustituir placa en centro integral

Tegucigalpa, Honduras.- Yasser Handal, ministro de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), generó polémica al "inaugurar" una obra que dejó el gobierno de Xiomara Castro al únicamente cambiarle la placa conmemorativa.
Se trata del Centro Integral Isy Obed Murillo, ubicado en la colonia Mary Flake de Flores de Comayagüela, en la capital de Honduras, instalación abierta en enero del 2025 a un costo de 44 millones de lempiras.
El Centro Integral Isy Obed Murillo se abrió con el objetivo de ser un espacio de diversión, capacitación y desarrollo de habilidades de la niñez y la juventud.
No obstante, el ministro Yasser Handal junto a diputados como Jack Uriarte celebraron un evento donde "inauguraban" la obra y reemplazaron la placa que tenía.
Justamente fue el congresista Uriarte quien precisó en sus redes: "Este día en nombre del Congreso Nacional acompañamos al ministro de Cultura, Arte y Patrimonio, Yasser Handal, en la inauguración del Centro Integral Cultural Guillermo Anderson, un espacio que promoverá el arte, la cultura y el desarrollo de nuestra niñez y juventud".
Handal renombró el lugar como Centro Integral Guillermo Anderson y en la placa iba grabado su nombre junto al del presidente Nasry Asfura como ejecutores de la obra, junto a la fecha: "junio 2026".
Esto generó molestia y polémica en varios sectores, al grado que el funcionario tuvo que disculparse por lo sucedido.
"La nueva placa salió con fondos de la Secretaría y fue una instrucción mía, por eso le pido disculpas al pueblo y me hago cargo, ya se está trabajando en quitar la placa", dijo en entrevista con HCH ante los cuestionamientos de diversos sectores.
Algo que dejó en claro el burócrata es que el centro integral mantendrá el nombre de Guillermo Anderson, pero la nueva placa ya no tendrá su nombre ni el del presidente Asfura.
"La instrucción que habíamos dado era que se iba a llamar Centro Integral Guillermo Anderson, porque consideramos que como secretaría de cultura que va más de acuerdo el nombre de una persona que ha puesto en lo más alto a nivel artístico y cultural el país", justificó.
"Hasta que estamos allá es que veo yo que lleva las dos cosas (el nuevo nombre y los nombres de las nuevas autoridades incluidos) y hasta yo me asusto, porque ha sido una instrucción clara del presidente de la República que no podemos andar haciendo eso. Solo ese nombre tenía que llevar junto a Gobierno de la República, este lunes ya tiene que estar puesta la nueva placa", cerró.