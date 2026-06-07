“Hasta yo me asusté”: Yasser Handal, ministro de Cultura, se disculpa por sustituir placa en centro integral

Tegucigalpa, Honduras.- Yasser Handal, ministro de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), generó polémica al "inaugurar" una obra que dejó el gobierno de Xiomara Castro al únicamente cambiarle la placa conmemorativa. Se trata del Centro Integral Isy Obed Murillo, ubicado en la colonia Mary Flake de Flores de Comayagüela, en la capital de Honduras, instalación abierta en enero del 2025 a un costo de 44 millones de lempiras.

El Centro Integral Isy Obed Murillo se abrió con el objetivo de ser un espacio de diversión, capacitación y desarrollo de habilidades de la niñez y la juventud.

No obstante, el ministro Yasser Handal junto a diputados como Jack Uriarte celebraron un evento donde "inauguraban" la obra y reemplazaron la placa que tenía. Justamente fue el congresista Uriarte quien precisó en sus redes: "Este día en nombre del Congreso Nacional acompañamos al ministro de Cultura, Arte y Patrimonio, Yasser Handal, en la inauguración del Centro Integral Cultural Guillermo Anderson, un espacio que promoverá el arte, la cultura y el desarrollo de nuestra niñez y juventud".

Handal renombró el lugar como Centro Integral Guillermo Anderson y en la placa iba grabado su nombre junto al del presidente Nasry Asfura como ejecutores de la obra, junto a la fecha: "junio 2026". Esto generó molestia y polémica en varios sectores, al grado que el funcionario tuvo que disculparse por lo sucedido.