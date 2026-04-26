Exfuncionarios, diputados y abogados: 102 candidatos aspiran a vacantes del CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso de postulación a las vacantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) cerró este domingo 26 de abril y son más de 100 personas que presentaron su documentación ante la secretaría del Congreso Nacional (CN). De acuerdo con los datos del Congreso Nacional, fueron 60 los que se postularon para los cargo de consejero y suplente del CNE, mientras que 42 profesionales entregaron su documentación para las distintas vacantes que hay disponibles en el TJE. Desde temprana horas de este domingo, decenas de profesionales y personajes vinculados a la vida pública y política del país acudieron al Legislativo para formalizar su inscripción. Entre los nombres más visibles destacan los analistas y abogados Wilfredo Méndez y Félix Ávila, perfiles que combinan trayectoria pública con posturas críticas sobre el sistema electoral.

También participan en el proceso el abogado Germán Altamirano y los exdiputados Sobeyda Andino, Ramón Barrios y Yaveh Sabillón. La abogada y exdiputada Fátima Mena Baide también busca ocupar el puesto del exconsejero del CNE, Marlon Ochoa, quien fue destituido tras un juicio político. Mena sostuvo que "el hecho de concursar en un proceso público, abierto, me da la confianza de que tengo la capacidad para presentarme como una opción, ya que mi perfil y hoja de vida se adecúan a la necesidad en este momento". El analista político Kenneth Madrid es uno de los que se postuló para el cargo de comisionado al CNE. Madrid manifestó que además de ser critico de los problemas que ha enfrentado el sistema electoral hondureño con su participación busca hacer un cambio. "He sido un crítico constante de todo lo que pasó en el 2025 y cómo el sistema político electoral no puede seguir bajo esa circunstancia. Entonces, no solo hay que ser crítico, sino que si tenemos los requisitos, pues nos postulamos para efecto de ser considerado por los diputados", dijo. También se autopostularon funcionarios públicos de la administración de la expresidenta Xiomara Castro, entre ellos Mirtha Gutiérrez, quien fungió como viceministra de Derechos Humanos y posteriormente llevó las riendas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Además el exministro de transparencia Sergio Coello presentó su documentación para el cargo de comisionado del CNE. Varios de los postulantes presentaron documentación para la vacante del CNE y del TJE.

Con el cierre de esta etapa, el proceso entra ahora en una fase de revisión, en la que la comisión especial multipartidaria del CN será la encargada de verificar que los aspirantes cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley. Esta comisión analizará los perfiles, la experiencia profesional y la documentación presentada, con el objetivo filtrar y de garantizar que los postulantes sean idóneos para ocupar los cargos dentro del sistema electoral. Posteriormente, los postulantes que cumplan con los requisitos pasarán a la etapa de audiencias públicas, donde deberán exponer sus propuestas y responder a preguntas de los diputados. Este paso permitirá evaluar no solo la formación académica de los aspirantes, sino también su criterio, independencia y conocimiento del sistema electoral, señalaron los diputados que integran la comisión.