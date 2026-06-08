¿En qué lugares de Honduras habrá cortes de luz este martes 9 de junio? Horarios y zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- Miles de hondureños deberán tomar medidas este martes 9 de junio debido a los cortes de energía eléctrica programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en distintos sectores del país.

La estatal informó que las interrupciones del servicio obedecen a trabajos de mantenimiento en la red de distribución, acciones que forman parte de las labores orientadas a mejorar la estabilidad y el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

De acuerdo con el calendario divulgado por la ENEE, los departamentos que registrarán suspensiones del suministro son Francisco Morazán, Olancho, Cortés y Colón.