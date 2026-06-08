¿En qué lugares de Honduras habrá cortes de luz este martes 9 de junio? Horarios y zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- Miles de hondureños deberán tomar medidas este martes 9 de junio debido a los cortes de energía eléctrica programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en distintos sectores del país.
La estatal informó que las interrupciones del servicio obedecen a trabajos de mantenimiento en la red de distribución, acciones que forman parte de las labores orientadas a mejorar la estabilidad y el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.
De acuerdo con el calendario divulgado por la ENEE, los departamentos que registrarán suspensiones del suministro son Francisco Morazán, Olancho, Cortés y Colón.
Los cortes se desarrollarán en diferentes horarios y afectarán tanto zonas residenciales como instituciones públicas, centros médicos, comercios y otros establecimientos.
A continuación, le detallamos las zonas que permanecerán sin servicio eléctrico este martes:
Distrito Central, Francisco Morazán (9:00 AM - 3:00 PM)
Colonia 3 de Mayo, Colonia Las Ayestas, Colonia Independencia, El Zapote, Barrio La Flor #1 y #2, Barrio San Martín, parte de Campo Cielo, Barrio 14 de Febrero, Barrio El Pastel, Colonia Francisco Morazán, Barrio Sipile, Los Profesores, Barrio El Berrinche, Centro de Salud Las Crucitas, parte del Barrio Bella Vista y zonas aledañas.
Juticalpa, Olancho (9:00 AM - 3:00 PM)
Toda la ciudad de Juticalpa, Estadio Juan Ramón Brevé, Banco de Occidente, Hospital San Francisco, Centro Médico La Merced, Hospital Trochez, Hondutel, Mall Premier Juticalpa, La AGAO, Hotel Boquerón, Región Sanitaria, Granja Penal, Centro Médico Olanchano, Residencial Florida, Alcaldía Municipal, Barrio De Jesús, Barrio Belén, Buenos Aires, Barrio El Campo, Coyotepe, Tulín, oficinas de la ENEE, SANAA, Colonia El Recreo, Colonia El Edén, Colonia Miguel Barahona, Barrio San Rafael, Sabaneta, 115 Brigada, Residencial El Roble, Colonia La Ceibita, Barrio El Centro, Barrio Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal, La Yuca y zonas aledañas.
San Pedro Sula, Cortés (8:45 AM - 2:45 PM)
Residencial La Hacienda, Residencial Campisa II, III, IV y V Etapa, Residencial Rancho Tara, Iglesia Ebenezer, Centro de Operaciones Grupo Macdel.
Limón, Colón (8:45 AM - 2:45 PM)
El Feo, plantaciones de Standard Fruit Company, Piedra Blanca, Francia, Limoncito, municipio de Limón, Plan de Flores, Farallones, Icoteas y zonas cercanas.