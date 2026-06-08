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Nueve departamentos declarados en alerta verde por lluvias que dejará la tormenta tropical Cristina

Las autoridades de Copeco alertaron que la tormenta tropical Cristina se irá fortaleciendo en los últimos días. ¿Qué departamentos deben estar atentos?

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 13:19
Nueve departamentos declarados en alerta verde por lluvias que dejará la tormenta tropical Cristina

Las lluvias serán más intensas y con mayores acumulados en las regiones del suroccidente, sur, centro y suroriente de Honduras.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Nueve departamentos de Honduras fueron declarados en alerta verde por un período de 72 horas a partir de la 1:00 de la tarde de este lunes 8 de junio.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) incluyó en la medida a los departamentos de El Paraíso, Valle, Choluteca, Intibucá, Ocotepeque, Lempira, La Paz, Francisco Morazán y Comayagua.

Según las autoridades, la depresión tropical 3-E se convirtió en la tormenta tropical Cristina y se localiza a unos 170 kilómetros del Golfo de Fonseca.

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Detallaron que la tormenta Cristina se desplaza lentamente hacia el norte a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

"El sistema presenta vientos sostenidos de 75 km/h y se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días", cita el comunicado de Copeco.

Las autoridades aseguraron que, debido a la influencia del ciclón tropical sobre el territorio nacional, se registrará un incremento de lluvias a nivel nacional, siendo más intensas y con mayores acumulados en las regiones del suroccidente, sur, centro y suroriente de Honduras.

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Asimismo, se espera un aumento en los niveles de ríos, quebradas y riachuelos que desembocan en la vertiente del Pacífico.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población tomar medidas preventivas, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves e inundaciones.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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