Nueve departamentos declarados en alerta verde por lluvias que dejará la tormenta tropical Cristina

Tegucigalpa, Honduras.- Nueve departamentos de Honduras fueron declarados en alerta verde por un período de 72 horas a partir de la 1:00 de la tarde de este lunes 8 de junio.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) incluyó en la medida a los departamentos de El Paraíso, Valle, Choluteca, Intibucá, Ocotepeque, Lempira, La Paz, Francisco Morazán y Comayagua.

Según las autoridades, la depresión tropical 3-E se convirtió en la tormenta tropical Cristina y se localiza a unos 170 kilómetros del Golfo de Fonseca.