Nueve departamentos declarados en alerta verde por lluvias que dejará la tormenta tropical Cristina

Tegucigalpa, Honduras.- Nueve departamentos de Honduras fueron declarados en alerta verde por un período de 72 horas a partir de la 1:00 de la tarde de este lunes 8 de junio.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) incluyó en la medida a los departamentos de El Paraíso, Valle, Choluteca, Intibucá, Ocotepeque, Lempira, La Paz, Francisco Morazán y Comayagua.
Según las autoridades, la depresión tropical 3-E se convirtió en la tormenta tropical Cristina y se localiza a unos 170 kilómetros del Golfo de Fonseca.
Detallaron que la tormenta Cristina se desplaza lentamente hacia el norte a una velocidad de 7 kilómetros por hora.
"El sistema presenta vientos sostenidos de 75 km/h y se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días", cita el comunicado de Copeco.
Las autoridades aseguraron que, debido a la influencia del ciclón tropical sobre el territorio nacional, se registrará un incremento de lluvias a nivel nacional, siendo más intensas y con mayores acumulados en las regiones del suroccidente, sur, centro y suroriente de Honduras.
Asimismo, se espera un aumento en los niveles de ríos, quebradas y riachuelos que desembocan en la vertiente del Pacífico.
Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población tomar medidas preventivas, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves e inundaciones.