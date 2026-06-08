Copeco informa sobre formación de tormenta tropical Boris: ¿en qué departamentos lloverá hoy?

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que la Depresión Tropical 2E se ha intensificado y ahora es la Tormenta Tropical Boris en el océano Pacífico.
El sistema se localiza aproximadamente a 80 kilómetros al suroeste de Acapulco y a unos 1,100 kilómetros al noroeste del territorio hondureño, por lo que no representa amenaza directa para Honduras. No obstante para este lunes 8 de junio se registrán lluvias en varios departamentos.
Según el pronóstico, Boris continúa desplazándose lentamente hacia el noroeste a unos 4 kilómetros por hora, con impacto directo sobre la costa del estado de Guerrero, en México.
Sin embargo, Copeco advirtió que una vaguada en superficie asociada a un disturbio tropical en el Pacífico estará generando lluvias en gran parte del país.
Este fenómeno provocará aumento de la nubosidad, así como lluvias y chubascos débiles a moderados, dispersos y con actividad eléctrica en varias regiones del territorio nacional.
Las zonas con mayores acumulados de lluvia serán el suroccidente, sur, oriente, áreas del centro y parte del norte del país, donde también se esperan tormentas eléctricas.
Para este lunes 8 de junio, en el departamento de Lempira se pronostican temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 21, con lluvias y actividad eléctrica.
En Ocotepeque se esperan máximas de 30 grados y mínimas de 19, mientras que en Olancho las temperaturas alcanzarán los 33 grados con mínimas de 23 y posibilidad de lluvias.
En Santa Bárbara, Valle, Yoro, El Paraíso y Francisco Morazán también se prevén lluvias acompañadas de actividad eléctrica, con temperaturas que oscilarán entre los 30 y 33 grados.
En Islas de la Bahía y Colón se pronostican condiciones más estables, con baja o nula probabilidad de lluvias, mientras que en el resto del país continuará la influencia de la vaguada con chubascos dispersos.