Familia clama por repatriación de hondureña que murió ahogada en río de Ohio, EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Mirna Suyapa Regalado, una hondureña que se encontraba en la etapa final de un tratamiento contra el cáncer, murió el 19 de julio en una tragedia por ahogamiento junto a otros tres compatriotas en Ohio, Estados Unidos. El hecho ha causado dolor entre sus familiares que residen en la comunidad de Cementera del municipio de Lepaera, Lempira, quienes ahora claman por la repatriación de su cuerpo para darle el último adiós.

En declaraciones a diario La Prensa, Víctor Manuel Regalado, padre de la joven, expresó que su deseo es que “las autoridades agilicen las gestiones necesarias para que los restos de su hija puedan regresar al país y ser sepultados junto a sus seres queridos”. “Nosotros queremos que los traigan aquí para verlos, aunque sea por última vez”, expresó Víctor Manuel Regalado, muy conmovido al recordar a su hija.