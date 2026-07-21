Cuatro hondureños y un salvadoreño mueren ahogados en un río de Ohio, EEUU

Ohio, Estados Unidos.- Cinco personas fallecieron ahogadas en un río de Ohio, Estados Unidos, entre ellas cuatro hondureños y un salvadoreño.
La tragedia ocurrió en el río Scioto, en el estado de Ohio. Según relató el hermano de una de las víctimas hondureñas, los compatriotas habían salido junto a sus hijos a pescar.
La versión preliminar indica que el salvadoreño comenzó a ahogarse y posteriormente un hondureño intentó ayudarlo. Al ver que ninguna de las personas lograba salir del agua, la esposa de uno de ellos ingresó al río y así, uno a uno, fueron perdiendo la vida.
Los menores que quedaron fuera del agua, asustados, corrían por la zona. Un conductor que transitaba por el lugar fue quien alertó a las autoridades sobre la tragedia.
Tras intensas labores de búsqueda iniciadas la tarde del domingo y extendidas hasta este lunes, los equipos de rescate lograron recuperar los cuerpos de las cinco víctimas.
De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel Guerra, Carmen Idalia Lara Ferrera, José Mario Pineda y Sulmí, quien era esposa de José Mario. La identidad de la quinta persona aún no ha sido confirmada.
Familiares de las víctimas intentan recaudar fondos para poder repatriar sus cuerpos hacia Honduras.
Algunas de las víctimas eran originarias de las aldeas Cerrito Número Uno y Buenos Aires, en Lepaera, Lempira, Honduras.
Por su parte, la designada presidencial María Antonieta Mejía se comprometió con los familiares a brindar apoyo para la repatriación de los compatriotas hondureños.