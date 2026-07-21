Cuatro hondureños y un salvadoreño mueren ahogados en un río de Ohio, EEUU

Ohio, Estados Unidos.- Cinco personas fallecieron ahogadas en un río de Ohio, Estados Unidos, entre ellas cuatro hondureños y un salvadoreño.

La tragedia ocurrió en el río Scioto, en el estado de Ohio. Según relató el hermano de una de las víctimas hondureñas, los compatriotas habían salido junto a sus hijos a pescar.

La versión preliminar indica que el salvadoreño comenzó a ahogarse y posteriormente un hondureño intentó ayudarlo. Al ver que ninguna de las personas lograba salir del agua, la esposa de uno de ellos ingresó al río y así, uno a uno, fueron perdiendo la vida.