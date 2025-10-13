Encuentran sin vida a otro menor arrastrado por una corriente en Intibucá

Intibucá , Honduras.- Tras más de 72 horas de búsqueda, fue encontrado el cuerpo de un menor que había desaparecido luego de ser arrastrado por una fuerte corriente de agua, ocasionada por las intensas lluvias registradas en el país. La víctima fue identificada como Nery Yahir Sierra Rodríguez, de tan solo 10 años de edad. El cuerpo del menor fue encontrado flotando en el río Grande, en Jesús de Otoro, departamento de Intibucá.

Miembros del Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de socorro localizaron al menor alrededor de las cuatro de la tarde de este lunes y sacaron el cuerpo que estaba flotando. Familiares llegaron hasta el lugar, donde entre lagrimas y dolor vieron el cuerpo sin vida del pequeño Nery. Su caso se suma a las víctimas mortales afectadas por las fuertes corrientes de agua, pues recientemente, dos menores de edad fueron arrastrados por una quebrada crecida debido a las intensas lluvias que han afectado la capital en las últimas horas, en la colonia Cantarero López.