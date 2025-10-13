"Le pido al presidente de El Salvador que lo meta preso": madre de niño atropellado por rastra en San Pedro Sula

Un trágico accidente cobró la vida de un menor de 11 años identificado como Jairo Isaac García Vásquez, quien fue atropellado este lunes por un camión oficial perteneciente al Gobierno de El Salvador en el segundo anillo periférico de San Pedro Sula en Cortés, al norte de Honduras.
El menor cursaba el quinto grado de primaria y era descrito por sus familiares como “un niño alegre, amable y querido por todos”.
Viajaba en motocicleta junto a su padre, Héctor Eduardo García, cuando fueron embestidos por el vehículo pesado que invadió el carril contrario.
“Yo venía saliendo de mi turno de trabajo. No pude dejarlo solo porque su madre está cuidando a mi otro hijo en el hospital”, relató entre lágrimas el padre del menor, quien resultó ileso.
De acuerdo con su testimonio, ambos se habían detenido en una intersección para hacer un alto, cuando el camión los arrastró varios metros.
Testigos confirmaron que el conductor huyó del lugar tras el impacto.
Vecinos del sector Bordo Brisas del Campo, donde residía la familia, lamentaron profundamente el hecho y exigieron justicia.
“Yo le pido al presidente del Salvador que lo agarre, que lo meta preso y que no lo vuelva a sacar de ahí", dijo la madre del menor, identificada como Aracely Vásquez.
"Yo sé que eso no repara la vida de mi niño, pero sé que va a pagar una culpa”, expresó entre sollozos la madre de Jairo.
El cuerpo del menor fue trasladado por personal forense, mientras la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer responsabilidades y confirmar si el camión contaba con permisos oficiales para circular en territorio hondureño.
Hasta el momento, el Gobierno de El Salvador no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el accidente.
Es la segunda tragedia que pasa esta familia, ya que la madre del menor manifestó que otro hijo suyo estaba interno en el hospital.
Según el relato, el otro joven también fue atropellado.