Identifican a los dos menores que murieron en fatal accidente en Omoa

El primer fallecido fue identificado como Sebastián Serrano, de 8 años, estudiante de tercer grado, quien murió minutos después de haber llegado al hospital en Puerto Cortés.

Omoa, Honduras.- Dos menores de edad murieron la tarde de este lunes 13 de octubre en un fatal accidente vial en Omoa , Cortés, en el norte de Honduras.

Horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Dayra Siloé Serrano, estudiante de cuarto grado y quien se conoció sería prima de Sebastián.

En San Marcos, Omoa, la familia del pequeño Sebastián, a eso de las 5:00 de la tarde, comenzó con las honras fúnebres.

Don Isidro Serrano, abuelo de tres de los menores, habló con Opsa y aseguró que "uno no se lo espera, pero como dicen, cada día hay que pedirle a Dios, por uno y las demás familias".

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Detalló que la familia pidió a las autoridades que no se llevarán al pequeño, pues el menor había muerto en un accidente y no por violencia.

De igual manera, don Isidro cuestionó que las autoridades no estuvieran buscando a las personas que se fugaron, pues asegura que el conductor de la camioneta que impactó contra la mototaxi en la que se conducían los menores huyeron de la zona tras el brutal impacto.

"Yo me siento tan triste, no sé cuándo voy a superar esto", dijo bastante afectado por el hecho.

La familia Serrano se encuentra sumamente afectada, porque aseguran que el pequeño Sebastián era muy amoroso, que siempre iba a visitarlos a todos y les mostraban su cariño.