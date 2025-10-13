Quedaron atrapados en la mototaxi: momento en que rescataron a niños accidentados en Omoa

Omoa, Cortés, está de luto luego de que un aparatoso accidente provocara la muerte de dos de siete escolares que iban a bordo de una mototaxi.
La colisión se produjo entre una camioneta blanca y una mototaxi que transportaba a los siete niños, quienes recién habían salido de su centro educativo.
Uno a uno, los menores que se encontraban atrapados fueron sacados del vehículo, algunos en estado grave. Muchos de ellos presentaban heridas en sus piernas.
Uno de los videos que circula en redes sociales muestra a los niños tirados en el suelo, quejándose de dolor; sin embargo, uno de ellos no se movía y tenía la mirada fija. Más tarde se confirmó que dos menores perdieron la vida.
Desconsolada por lo ocurrido, una de las madres llegó al lugar del accidente y se lanzó sobre el cuerpo sin vida de su hijo.
Rápidamente, una ambulancia llegó al sitio y trasladó a los menores heridos a un centro asistencial. Una de las niñas fue entubada y llevada al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
Los demás heridos fueron ingresados a un centro asistencial cercano, mientras las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.
La mototaxi quedó completamente destruida, y en su interior quedaron atrapados los cuerpos de los pequeños. Tras el accidente, varios vecinos corrieron a ayudar para rescatarlos.
Cabe destacar que el conductor de la camioneta fue detenido por las autoridades. Su vehículo quedó volcado, y hasta el momento no se han brindado detalles sobre cómo ocurrió el accidente.
Los dos niños fallecidos fueron identificados como Sebastián Serrano y Daira Siloé López Serrano.