Quedaron atrapados en la mototaxi: momento en que rescataron a niños accidentados en Omoa

Como una pesadilla, siete pequeños quedaron atrapados en una mototaxi tras una fuerte colisión en Omoa, Cortés; dos de ellos perdieron la vida. Aquí los detalles.

  • 13 de octubre de 2025 a las 14:55
Quedaron atrapados en la mototaxi: momento en que rescataron a niños accidentados en Omoa
Omoa, Cortés, está de luto luego de que un aparatoso accidente provocara la muerte de dos de siete escolares que iban a bordo de una mototaxi.

 Foto: Redes sociales
Quedaron atrapados en la mototaxi: momento en que rescataron a niños accidentados en Omoa
La colisión se produjo entre una camioneta blanca y una mototaxi que transportaba a los siete niños, quienes recién habían salido de su centro educativo.

 Foto: Redes sociales
Quedaron atrapados en la mototaxi: momento en que rescataron a niños accidentados en Omoa
Uno a uno, los menores que se encontraban atrapados fueron sacados del vehículo, algunos en estado grave. Muchos de ellos presentaban heridas en sus piernas.

 Foto: Redes sociales
Quedaron atrapados en la mototaxi: momento en que rescataron a niños accidentados en Omoa
Uno de los videos que circula en redes sociales muestra a los niños tirados en el suelo, quejándose de dolor; sin embargo, uno de ellos no se movía y tenía la mirada fija. Más tarde se confirmó que dos menores perdieron la vida.

 Foto: Redes sociales
Quedaron atrapados en la mototaxi: momento en que rescataron a niños accidentados en Omoa
Desconsolada por lo ocurrido, una de las madres llegó al lugar del accidente y se lanzó sobre el cuerpo sin vida de su hijo.

 Foto: Redes sociales
Quedaron atrapados en la mototaxi: momento en que rescataron a niños accidentados en Omoa
Rápidamente, una ambulancia llegó al sitio y trasladó a los menores heridos a un centro asistencial. Una de las niñas fue entubada y llevada al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

 Foto: Redes sociales
Quedaron atrapados en la mototaxi: momento en que rescataron a niños accidentados en Omoa
Los demás heridos fueron ingresados a un centro asistencial cercano, mientras las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.

 Foto: Redes sociales
Quedaron atrapados en la mototaxi: momento en que rescataron a niños accidentados en Omoa
La mototaxi quedó completamente destruida, y en su interior quedaron atrapados los cuerpos de los pequeños. Tras el accidente, varios vecinos corrieron a ayudar para rescatarlos.

Foto: Redes sociales
Quedaron atrapados en la mototaxi: momento en que rescataron a niños accidentados en Omoa
Cabe destacar que el conductor de la camioneta fue detenido por las autoridades. Su vehículo quedó volcado, y hasta el momento no se han brindado detalles sobre cómo ocurrió el accidente.

 Foto: Redes sociales
Quedaron atrapados en la mototaxi: momento en que rescataron a niños accidentados en Omoa
Los dos niños fallecidos fueron identificados como Sebastián Serrano y Daira Siloé López Serrano.

Foto: Redes sociales
