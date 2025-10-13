  1. Inicio
Regresaban de la escuela: un niño muerto y seis heridos deja colisión en Omoa

Un menor de edad muerto y seis quedaron heridos tras una fuerte colisión entre una mototaxi y un vehículo tipo camioneta en San Marcos, Omoa, Cortés

  • 13 de octubre de 2025 a las 14:41
La tarde de este lunes -13 de octubre- se registró un accidente que dejó como resultado al menos siete menores heridos, de los cuales uno perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones. Las víctimas regresaban de su centro educativo a sus casas. Aquí las imágenes del accidente.

 Foto: Redes sociales
El hecho se registró a eso de las 12 del mediodía, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, al norte de Honduras.

 Foto: Redes sociales
Vecinos del sector acudieron rápidamente a auxiliar a las víctimas antes de la llegada de los cuerpos de socorro, quienes sacaron a los lesionados de la mototaxi y del vehículo.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con los primeros reportes, los menores acababan de salir de su centro educativo y se transportaban en una mototaxi cuando el vehículo fue impactado por una camioneta en la carretera CA-13.

Foto: Redes sociales
En videos difundidos en redes sociales se observa a los pobladores levantando a los pequeños heridos y tratando de brindarles los primeros auxilios.

 Foto: Redes sociales
Aunque los detalles del accidente se desconocen, testigos aseguraron que la camioneta involucrada habría intentado adelantar en una línea continua, provocando la colisión con la mototaxi.

 Foto: Redes sociales
Los equipos de emergencia trasladaron a los heridos hacia el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde reciben atención médica.

 Foto: Redes sociales
Entre los lesionados se encuentra el conductor de la mototaxi, don Alexis Velásquez, quien se dedicaba por contrato a transportar a los niños desde sus escuelas hasta sus viviendas.

 Foto: Redes sociales
Entre las víctimas en el lugar observaron tres niñas y cuatro niños; uno de ellos estaba inconsciente, mientras los demás pedían ayuda por el dolor de las heridas. Un testigo gritó: "¿Y los papás de estos niños? ¡Quédense quietos, no se muevan!", se escucha en el video.

 Foto: Redes sociales
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones que determinen las causas de esta tragedia.

 Foto: Redes sociales
