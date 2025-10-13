  1. Inicio
Le dispararon en la cabeza: ¿Qué se sabe del crimen de "La Chelita" en Corinto, Omoa?

En su vivienda fue encontrado el cuerpo sin vida de "La Chelita", quien habría sido asesinada de varios impactos de bala en Corinto, Omoa, departamento de Cortés

  • 13 de octubre de 2025 a las 12:41
La mañana de este lunes fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, quien únicamente fue identificada con el alias "La Chelita". Su cabeza presentaba varios impactos de bala. ¿Qué se sabe sobre este crimen?

 Foto: Redes sociales
"La Chelita", una mujer de entre 25 y 27 años, fue encontrada muerta la mañana de este lunes -13 de octubre en la comunidad de Corinto, municipio de Omoa, Cortés.

 Foto: Redes sociales
Aunque no se reveló su verdadera identidad, vecinos de la zona la reconocieron como "La Chelita", quien murió tras varios impactos de bala.

 Foto: Redes sociales
El cuerpo de la fémina fue encontrado ensangrentado y con varias heridas de bala. La víctima vestía una camisa color beige y un short.

 Foto: Redes sociales
La imagen dantesca muestra a "La Chelita" con una herida grave en la cabeza y su cuerpo sobre un charco de sangre.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento se desconoce más detalles crimen, por lo que las autoridades investigan al posible asesino de esta mujer.

 Redes sociales EH
De igual manera, las autoridades investigan las causas que habrían llevado a estas personas a entrar a la vivienda de ella y quitarle la vida de manera sangrienta.

 Foto: Redes sociales
"Qué lamentable noticia que una fémina muera a manos de criminales que no se tocan el corazón para arrebatarle la vida a un ser humano", "Tan hermosa y morir de esa manera", "Qué pesar tantas mujeres asesinadas", son algunos comentarios en redes sociales.

Foto: Redes sociales
El hecho deja en luto y consternación a la comunidad de Corinto, quienes piden mayor seguridad tras lo ocurrido.

 Foto: Redes sociales
Se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre los detalles del crimen, así como la identidad de la víctima.

 Foto: Redes sociales
