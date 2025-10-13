Le dispararon en la cabeza: ¿Qué se sabe del crimen de "La Chelita" en Corinto, Omoa?

La mañana de este lunes fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, quien únicamente fue identificada con el alias "La Chelita". Su cabeza presentaba varios impactos de bala. ¿Qué se sabe sobre este crimen?
"La Chelita", una mujer de entre 25 y 27 años, fue encontrada muerta la mañana de este lunes -13 de octubre en la comunidad de Corinto, municipio de Omoa, Cortés.
Aunque no se reveló su verdadera identidad, vecinos de la zona la reconocieron como "La Chelita", quien murió tras varios impactos de bala.
El cuerpo de la fémina fue encontrado ensangrentado y con varias heridas de bala. La víctima vestía una camisa color beige y un short.
La imagen dantesca muestra a "La Chelita" con una herida grave en la cabeza y su cuerpo sobre un charco de sangre.
Hasta el momento se desconoce más detalles crimen, por lo que las autoridades investigan al posible asesino de esta mujer.
De igual manera, las autoridades investigan las causas que habrían llevado a estas personas a entrar a la vivienda de ella y quitarle la vida de manera sangrienta.
"Qué lamentable noticia que una fémina muera a manos de criminales que no se tocan el corazón para arrebatarle la vida a un ser humano", "Tan hermosa y morir de esa manera", "Qué pesar tantas mujeres asesinadas", son algunos comentarios en redes sociales.
El hecho deja en luto y consternación a la comunidad de Corinto, quienes piden mayor seguridad tras lo ocurrido.
Se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre los detalles del crimen, así como la identidad de la víctima.