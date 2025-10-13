Así se despidió de Dylan y Josué el niño que se salvó: "Ayuda, mis primos se cayeron"

Con el rostro entristecido y portando en cada brazo la fotografía de su hermano y su primo, el niño que tuvo la oportunidad de salvarse se despidió de sus seres queridos.
El día de la tragedia, el pasado 10 de septiembre, el video donde se observa al menor siendo arrastrado por la corriente se viralizó. En medio del pánico y la desesperación, el pequeño gritaba: “¡Ayuda, mis primos se cayeron, se los llevó el agua!”.
Josué Herrera Funes y Dylan Andrés Funes son los dos pequeños que fueron arrastrados por una correntada n la colonia Cantarero López de Tegucigalpa.
Con una segunda oportunidad de vida, el niño que logró salvarse tuvo que decir adiós a su primo y hermano, llevándose consigo un trago amargo al saber por lo que atravesaron.
Rodeados de flores de todos los colores y con coronas enviadas por su centro educativo, Josué Herrera Funes y Dylan Andrés Funes fueron sepultados.
El día de la tragedia, los tres menores regresaban de su centro educativo en medio de las fuertes lluvias que azotaban la capital, pero en el intento fueron arrastrados por la correntada tras el desborde de la cuneta.
El video del menor que logró salvarse muestra la fuerza con la que la corriente lo arrastraba. Los niños cayeron al agua y fueron llevados por la corriente. Al ser alertados, los familiares iniciaron las labores de búsqueda.
El primer menor, de 12 años, fue hallado el pasado 11 de septiembre en un muro de piedras a orillas de una quebrada en la colonia 1 de Diciembre.
Una escena que conmocionó a muchos fue el momento en que la madre llegó a reconocer el cuerpo de su pequeño, quien luego fue trasladado a la morgue.
Ese mismo sábado, horas más tarde del primer hallazgo, el Cuerpo de Bomberos logró recuperar el cadáver de Dylan Funes, de 8 años de edad. El pasado domingo 12 de octubre, sus familiares les dieron cristiana sepultura.