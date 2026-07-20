La AMDC impulsa remodelación del Centro Histórico y parques de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecuta trabajos de remodelación en el Centro Histórico de Tegucigalpa y en varios parques de la capital, como parte de un plan orientado a recuperar y mejorar los espacios públicos. La regidora de la AMDC, Silvia Sosa, informó que las intervenciones incluyen labores de limpieza, rehabilitación de infraestructura y recuperación de áreas verdes en sitios considerados emblemáticos para la ciudad. Uno de los espacios donde avanzan los trabajos es el parque La Concordia, donde se han realizado acciones para mejorar su imagen y condiciones de uso.

"Hemos limpiado, recuperado las áreas verdes, hemos reforestado, pero asimismo hemos recuperado lo que son las piletas, la reconstrucción, las pinturas, para poder tener las condiciones que hoy tiene el parque", explicó la funcionaria. Sosa agregó que la municipalidad también gestionó el acompañamiento de la Policía Nacional para reforzar la seguridad en este espacio público. Entre los proyectos pendientes figura la rehabilitación de la cascada del parque; sin embargo, indicó que su funcionamiento deberá esperar debido a la emergencia hídrica declarada por la comuna. "Hay una cascada en el parque que es nuestro propósito también poder hacerla funcionar, pero recuerde que en este momento la alcaldía ha declarado una emergencia hídrica y tenemos que cuidar el recurso. En ese sentido estamos haciendo una espera para seguir avanzando y dejar el parque en las condiciones que debe estar", manifestó. La regidora explicó que la inversión municipal en La Concordia ha sido limitada, ya que las obras de mayor envergadura corresponden al Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), entidad responsable de la conservación del patrimonio histórico.