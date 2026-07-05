Inician retiro de cables inservibles para mejorar centro histórico de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Para mejorar la seguridad y la imagen del centro histórico de Tegucigalpa, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en colaboración con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha comenzado a retirar los cables inservibles.

Los trabajos comenzaron sobre la avenida Cervantes, una de las principales vías del casco histórico capitaliuno, donde cuadrillas especializadas comenzaron a desmontar el cableado que permanecía colgando de los postes a pesar que ya no prestaba ningún servicio.

El personal de la ENEE utiliza grúas y equipo especializado para retirar los cables en desuso, dejando únicamente las líneas que continúan en funcionamiento para garantizar la prestación de los servicios públicos.

A simple vista se nota la diferencia entre los tramos donde la limpieza ha concluido y aquellos donde aún permanece la maraña de cables acumulados durante años, una situación que ha afectado la imagen del centro capitalino.

La intevernción busca recuperar la estética del centro histórico, una zona que concentra edificios patrimoniales, comercios y oficinas públicas, además de ser uno de los sectores con mayor circulación de peatones y vehículos.

Las autoridades de la comuna capitalina señalaron que el retiro del cableado reduce la carga sobre los postes, disminuyendo el riesgo de daños en la infraestructura eléctrica y posibles accidentes relacionados con el exceso de líneas.