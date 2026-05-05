Cables caídos en la avenida Juan Ramón Molina son un peligro para los peatones

Tegucigalpa, Honduras.- En la avenida Juan Ramón Molina, específicamente en la parte posterior del Congreso Nacional y en las cercanías del puente La Isla, ciudadanos y comerciantes denunciaron cables caídos que representan un serio peligro para quienes transitan por esta zona de alto flujo vehicular y peatonal.

Los ciudadanos señalan que el problema se mantiene visible a simple vista, con cables colgando a baja altura y otros tendidos sobre aceras y parte de la vía, lo que obliga a peatones a desviarse y exponerse al tráfico.

De acuerdo con los afectados, esta situación no es reciente, ya que los cables permanecen en el sitio desde hace aproximadamente tres semanas sin que hasta el momento se haya realizado una intervención para su retiro o reparación.

El riesgo se ha incrementado con el paso de los días, debido a que los cables presuntamente corresponden a líneas eléctricas y de servicios de telecomunicaciones, lo que agrava la preocupación por posibles incidentes.

Vecinos del sector han reportado ya algunos daños menores a vehículos que transitan por la zona, así como situaciones de riesgo para peatones que han tenido que esquivar los cables para evitar accidentes.