¡Se salió de control! botadero clandestino en plena Calle Real de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.-Un botadero clandestino de basura preocupa a vecinos y comerciantes en la Calle Real de Comayagüela, a la altura de la segunda avenida, entre la 11 y 12 calle, en el sector de El Obelisco. En el lugar se ha acumulado un promontorio de desechos, entre cartones, bolsas plásticas, botellas y residuos orgánicos, lo que afecta la imagen de una zona donde operan talleres, restaurantes y otros negocios con alta afluencia de clientes.

De acuerdo con los denunciantes, la acumulación de basura no es reciente, sino que se ha agravado en los últimos días ante la falta de recolección oportuna por parte de las autoridades municipales.

“Esto ya se salió de control, aquí vienen a botar basura a cualquier hora”, expresó uno de los comerciantes que mantiene su negocio en la zona. Aparte que afecta la mala imagen, también representa un riesgo sanitario, debido a la proliferación de malos olores, insectos y posibles focos de contaminación. A esto se suma la presencia de ramas y desechos de poda que ocupan parte de la vía pública, dificultando el paso peatonal y reduciendo el espacio para la circulación vehicular. Los vecinos señalan que personas ajenas al sector llegan durante la noche o en horas de poco tránsito a dejar sus desechos, convirtiendo el punto en un botadero clandestino. Ante esta situación, los ciudadanos hacen un llamado urgente a la Gerencia de Aseo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central para que intervenga y brinde una solución inmediata.

Asimismo, solicitan que se implementen medidas de control y vigilancia para evitar que el lugar continúe siendo utilizado como un depósito ilegal de basura.