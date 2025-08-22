Vecinos de la Reynel Fúnez afectados por olores de animales muertos

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace más de un año, habitantes de la entrada a la colonia Reynel Fúnez denuncian la existencia de botaderos clandestinos donde se tiran animales muertos, lo que provoca fuertes olores que aseguran ya no soportar.

Los habitantes de este sector de Comayaguela, conocido como el desvío a Los Mangos, afirmaron que han presentado denuncias en varias ocasiones ante la Alcaldía Municipal del Distrito Central, pero no han recibido respuesta.

“Aquí nos vienen a tirar animales muertos como perros, gatos y de todo, y no soportamos los malos olores, principalmente por los niños que viven en este sector”, denunció Aladino Ortiz, vecino de la zona.

Agregó que algunas personas de la misma colonia no entierran a los animales fallecidos, sino que los llevan al botadero, lo que incrementa la contaminación y afecta el ambiente de la comunidad..

Los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades locales para que elimine ese botadero y que se aplique la ley a quienes botan basura en la zona.