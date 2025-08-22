Vecinos de la Reynel Fúnez afectados por olores de animales muertos

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace más de un año, habitantes de la entrada a la colonia Reynel Fúnez denuncian la existencia de botaderos clandestinos donde se tiran animales muertos, lo que provoca fuertes olores que aseguran ya no soportar.
Los habitantes de este sector de Comayaguela, conocido como el desvío a Los Mangos, afirmaron que han presentado denuncias en varias ocasiones ante la Alcaldía Municipal del Distrito Central, pero no han recibido respuesta.
“Aquí nos vienen a tirar animales muertos como perros, gatos y de todo, y no soportamos los malos olores, principalmente por los niños que viven en este sector”, denunció Aladino Ortiz, vecino de la zona.
Agregó que algunas personas de la misma colonia no entierran a los animales fallecidos, sino que los llevan al botadero, lo que incrementa la contaminación y afecta el ambiente de la comunidad..
Los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades locales para que elimine ese botadero y que se aplique la ley a quienes botan basura en la zona.
“También que coloque un rótulo prohibido tirar basura en este lugar”, sugirió el denunciante.
La situación se ha vuelto insoportable incluso a la hora de comer, ya que los olores de los animales muertos invaden las viviendas, poniendo en riesgo la salud de los niños.
“Aquí tenemos ocho niños y nosotros sufrimos hasta para comer nuestros alimentos”, lamentó Ortiz.
Los afectados advierten que la problemática no solo afecta la salubridad, sino también la imagen del sector, que permanece contaminado ante la falta de control.
El llamado es para la Gerencia de Aseo de la Alcaldía Municipal, a fin de que intervenga y dé una solución a esta denuncia ciudadana que afecta a decenas de familias de la entrada a la colonia Reynel Fúnez.