  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Vecinos de la Reynel Fúnez afectados por olores de animales muertos

Vecinos de la colonia Reynel Fúnez denuncian botaderos con animales muertos que generan olores insoportables y ponen en riesgo la salud

  • 22 de agosto de 2025 a las 00:43
Vecinos de la Reynel Fúnez afectados por olores de animales muertos

Los pobladores piden sancionar a quienes tiran basura en la colonia Reynel Fúnez, donde hasta perros y gatos muertos son abandonados.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace más de un año, habitantes de la entrada a la colonia Reynel Fúnez denuncian la existencia de botaderos clandestinos donde se tiran animales muertos, lo que provoca fuertes olores que aseguran ya no soportar.

Los habitantes de este sector de Comayaguela, conocido como el desvío a Los Mangos, afirmaron que han presentado denuncias en varias ocasiones ante la Alcaldía Municipal del Distrito Central, pero no han recibido respuesta.

“Aquí nos vienen a tirar animales muertos como perros, gatos y de todo, y no soportamos los malos olores, principalmente por los niños que viven en este sector”, denunció Aladino Ortiz, vecino de la zona.

Agregó que algunas personas de la misma colonia no entierran a los animales fallecidos, sino que los llevan al botadero, lo que incrementa la contaminación y afecta el ambiente de la comunidad..

Los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades locales para que elimine ese botadero y que se aplique la ley a quienes botan basura en la zona.

Aumentan 25% los residuos en botaderos clandestinos de Tegucigalpa

“También que coloque un rótulo prohibido tirar basura en este lugar”, sugirió el denunciante.

La situación se ha vuelto insoportable incluso a la hora de comer, ya que los olores de los animales muertos invaden las viviendas, poniendo en riesgo la salud de los niños.

“Aquí tenemos ocho niños y nosotros sufrimos hasta para comer nuestros alimentos”, lamentó Ortiz.

Capitalinos denuncian falta de contenedores y exceso de basura en barrios y colonias

Los afectados advierten que la problemática no solo afecta la salubridad, sino también la imagen del sector, que permanece contaminado ante la falta de control.

El llamado es para la Gerencia de Aseo de la Alcaldía Municipal, a fin de que intervenga y dé una solución a esta denuncia ciudadana que afecta a decenas de familias de la entrada a la colonia Reynel Fúnez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias