Indignación en Residencial Plaza, en Tegucigalpa, por retiro de contenedor de basura

“No entendemos por qué eliminan una solución sin ofrecer otra alternativa viable. El camión recolector no tiene una hora fija y muchos salimos a trabajar temprano. ¿Dónde quieren que pongamos la basura?”, cuestionó García.

“En cada esquina hay promontorios de basura. Es lamentable. No solo afecta la imagen de la colonia, sino que también pone en riesgo la salud de todos”, añadió García con evidente molestia.

Casos similares se han reportado en otras colonias como La Joya y la Kennedy, donde la comuna también retiró los contenedores. En estos sectores, los residuos se acumulan en la vía pública, pese a los intentos de recuperar espacios mediante la colocación de llantas o plantas ornamentales.

No obstante, estas acciones no han tenido el impacto esperado, ya que, según los vecinos, sin una estrategia adecuada de recolección, todo esfuerzo queda enterrado bajo montones de basura en cuestión de días.

“Uno no se opone a que se ordene la ciudad, pero hay que hacerlo con lógica. Nos quitan los contenedores y no nos dicen cómo manejar los desechos, ni siquiera avisan a qué hora pasará el camión”, recalcó otro habitante que prefirió no identificarse.

La medida, impulsada bajo la administración del actual alcalde, ha sido duramente cuestionada por cientos de capitalinos, quienes aseguran que pagan sus impuestos y que sus opiniones no son tomadas en cuenta.