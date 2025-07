Alarmados vecinos de la colonia San Francisco por botadero que atrae decenas de moscas

Tegucigalpa, Honduras.- Vecinos de la colonia San Francisco, en Tegucigalpa, viven alarmados por la presencia de moscas que, según denuncian, provienen de un botadero clandestino que se ha convertido en un foco de insalubridad.

“Yo estaba preocupada, no sabía qué hacer. Las fiebres no se le paraban y un lado de la cabeza lo tenía bien inflamado. No sabíamos la razón, porque él había estado bien, pero al final, la doctora dijo que fue una mosca verde la que se le paró encima y le dejó una infección”, relató Alba Rivera, una adulta mayor, al recordar el caso de su esposo enfermo.

El hombre, quien ya tenía complicaciones de salud por un derrame cerebral, sufrió una infección adicional que los médicos atribuyeron al contacto con una mosca en una herida abierta.

Casos como este preocupan a la comunidad. Residentes aseguran que la acumulación de basura no solo genera malos olores, sino que también ha disparado la proliferación de moscas.