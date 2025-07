Pacientes del Hospital San Felipe sin atención médica por falta de energía eléctrica

Los pacientes denunciaron que las autoridades solo permitieron el acceso a los empleados, mientras que a los pacientes les dijeron “no hay luz y que por eso no van a atender y que vengamos mañana, y nosotros venimos de largo” se lamentó Ada Cruz, una de las hondureñas que esperaban para realizarles unos exámenes a sus papás que están delicados de salud.

“Desde las cuatro de la mañana yo madrugué porque venía a dejar exámenes, a hacerme exámenes de sangre y de heces y simple y sencillamente salen y nos dicen: 'no hay luz, váyanse'” denunció Rita Hernández una de las hondureñas que esperaban para realizarse sus exámenes médicos.

En el área de consulta externa, varios pacientes aguardaban sentados en el suelo, mientras otros lloraban por no ser atendidos. Muchos relataron que llegaron listos para poder ser operados, sin embargo, los cirujanos no pueden operar sin energía eléctrica.

Olga Flores llegó con su madre de la tercera edad y todos los documentos listos para que la pudieran intervenir quirúrgicamente, pero ni siquiera pudieron ingresar al hospital y solo les dijeron “que no hay luz, que no hay quirófano y que el doctor no está operando” y declaró sentirse desesperada debido a la situación.

Mientras su madre, Simeona García, quien también lloraba de impotencia y con dolor de rodillas, esperaba de pie a que pudieran operarla de la vejiga.