Sube a cuatro la cifra de muertos en accidente de bus en carretera de Yoro; hay varios heridos

Yoro, Honduras.- Al menos cuatro personas muertas y una decena de heridos dejó como saldo un fuerte accidente vial ocurrido en la carretera que comunica los municipios de Morazán y El Negrito, al oeste del departamento de Yoro.
El accidente se registró aproximadamente a la 1:45 de la tarde de este domingo -5 de julio- en el sector conocido como La Regina, en la carretera RN-23.
Un autobús de la ruta interurbana Victoria-Yoro, que según los reportes preliminares iba a exceso de velocidad y con la totalidad de capacidad de sus pasajeros, volcó aparatosamente sobre la carretera, impactando en varios vehículos antes de detenerse a la orilla de la calle.
A su paso, el autobús colisionó contra un carro tipo pick-up, color blanco, en el que viajaban varias personas; este fue lanzado fuera de la carretera e impactó contra un poste del tendido eléctrico, que terminó derribando.
Los fallecidos
Una de las personas fallecidas, aparentemente estaba a la orilla de la calle, cuando fue embestida por la unidad de transporte. Entre tanto, la otra víctima mortal es el motorista del vehículo pick-up.
Una tercera persona también falleció en el lugar y una cuarta cuando era trasladada a un hospital, según confirmó un miembro del Cuerpo de Bomberos.
Según relatos que trascendieron de forma rápida en las redes sociales, detallan que las personas que iban en el autobús le pidieron al motorista de este, que bajara la velocidad, que no era necesario que fuera tan rápido, pero hizo caso omiso a las peticiones de los pasajeros.
Según reportes preliminares, el conductor del bus hizo una maniobra de rebase, y en ese momento perdió el control de la unidad, volcando sobre la carretera, dando vueltas sobre su propio eje.
La histeria se apoderó de los pasajeros, quienes comenzaron a salir por las ventanas de vidrio del autobús, que quedó con las llantas hacia arriba, a unos metros de varios árboles del lugar.
El bus venía procedente del municipio de Victoria y tenía como destino la ciudad de San Pedro Sula, de acuerdo a la información que trascendió minutos después.
La identidad de los fallecidos no trascendió. Agentes de la Policía Nacional (PN) llegaron al sitio del accidente, para iniciar las labores de investigación del percance vial.