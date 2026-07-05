Sube a cuatro la cifra de muertos en accidente de bus en carretera de Yoro; hay varios heridos

Yoro, Honduras.- Al menos cuatro personas muertas y una decena de heridos dejó como saldo un fuerte accidente vial ocurrido en la carretera que comunica los municipios de Morazán y El Negrito, al oeste del departamento de Yoro.

El accidente se registró aproximadamente a la 1:45 de la tarde de este domingo -5 de julio- en el sector conocido como La Regina, en la carretera RN-23.

Un autobús de la ruta interurbana Victoria-Yoro, que según los reportes preliminares iba a exceso de velocidad y con la totalidad de capacidad de sus pasajeros, volcó aparatosamente sobre la carretera, impactando en varios vehículos antes de detenerse a la orilla de la calle.

A su paso, el autobús colisionó contra un carro tipo pick-up, color blanco, en el que viajaban varias personas; este fue lanzado fuera de la carretera e impactó contra un poste del tendido eléctrico, que terminó derribando.