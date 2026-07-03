Dos carros involucrados: abogado Alexander Maradiaga murió tras ser atropellado en el Fuerzas Armadas

El peatón fue identificado como Alexander Trinidad Maradiaga Chacón, quien falleció a consecuencia del impacto. A continuación, los detalles del lamentable suceso.
El fatal hecho ocurrió a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), en Tegucigalpa, cuando la víctima intentaba cruzar la calle.
La tragedia ocurrió el pasado 2 de julio. De acuerdo con la información preliminar, el conductor de un vehículo tipo pick-up, de color rojo, circulaba por el sector cuando se produjo el accidente.
Sin embargo, el pick-up rojo no fue el único vehículo involucrado. Aunque quedó con severos daños en su parte frontal, también participó una camioneta de color ocre.
Según las versiones preliminares, la camioneta impactó al pick-up mientras ambos estaban en marcha, lo que provocó que este último perdiera el control y terminara atropellando al abogado.
Tras el impacto, el pick-up quedó sobre el área cercana a la mediana del bulevar, mientras que la camioneta terminó sobre el césped con daños materiales.
Alexander Maradiaga cursó sus estudios de Derecho en una universidad privada. El accidente ocurrió en una zona peatonal contigua al muro perimetral de la UPNFM.
En el ámbito profesional, se desempeñaba como oficial de Información Pública del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
El abogado era originario de Jacaleapa, departamento de El Paraíso. Amigos, compañeros de trabajo y familiares lamentaron profundamente su fallecimiento y lo recordaron como una persona servicial, amable y comprometida con su profesión.
El cadáver fue trasladado a la morgue capitalina, donde se le practicarán los procedimientos legales correspondientes antes de ser entregado a sus familiares. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente para determinar las responsabilidades.