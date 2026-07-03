Ni herido ni atrapado: hombre se negaba a salir de cuneta donde vive hace 20 días

Un hombre que llevaba cuatro días sin salir de una cuneta fue rescatado este viernes por elementos del cuerpo de Bomberos que lo convencieron de abandonar el encierro. Aquí lo que se conoce del caso del hondureño que había hecho de una cuneta su inusual hogar.
El caso de Ernesto Fuentes, como se identificó el ciudadano, se conoció luego de que vecinos de la colonia Godoy dieron aviso sobre la presencia aparentemente de un cuerpo en una cuneta.
En el lugar solo se alcanzaba a ver los pies de la persona, quien porta una sandalias negras y pantalón azul.
Sin embargo, al llegar al lugar se puedo constatar que se trataba de una persona con vida, pues movió sus pies.
Inicialmente se consideró la posibilidad de que Ernesto estaba herido, que habría caído por accidente en el lugar y que por esa razón no lograba salir de la cuneta.
No obstante, el mismo hombre confirmó que no quería salir y confió que llevaba al menos cuatro días sin probar bocado y se sostenía solo tomando algunos tragos de agua.
Fue necesaria la intervención del cuerpo de Bomberos que sin dudarlos acudieron al llamado de auxilio para brindar atención al ciudadano.
Tras una larga charla, el hombre fue convencido de salir de la cuneta ubicada en la bajada de la colonia Godoy a solo centímetros del paso de vehículos constantemente.
Poco a poco, Ernesto salió de la cuneta para recibir primeros auxilios de los elementos bomberiles aunque se rehusó a ser trasladado a un centro asistencial.
En escuetas palabras relató que lleva viviendo en esta condición desde hace al menos 20 días, pernoctando en la cuneta bajo una plancha de concreto en un estrecho espacio de apenas unos 50 centímetros cuadrados.
El hondureño es originario del municipio de Orica en Francisco Morazán y reside hace varios años en la capital.
Por las condiciones en las que fue encontrado el hombre, aunque sin lesiones físicas visibles, llevaría mucho más tiempo en aparente situación de alcoholismo.