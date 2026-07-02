Abogado y originario de Jacaleapa, El Paraíso, era víctima del accidente en el Fuerzas Armadas

Alexander Trinidad Maradiaga Chacón, de 54 años, fue identificado como el hombre que murió atropellado en el bulevar Fuerzas Armadas, en Tegucigalpa. La víctima era abogado y originario de Jacaleapa. Esto se sabe del accidente que le arrebató la vida.
El abogado murió este jueves al ser atropellado por un vehículo, pick-up, en el bulevar Fuerzas Armadas a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).
En el accidente participaron dos automotores, un pick-up rojo con placas HBJ9619 y una camioneta ocre.
Al parecer ambos vehículos habrían colisionado en plena marcha y eso provocó que el pick-up terminara atropellando al peatón.
El cuerpo de Maradiaga Chacón quedó sobre la acera colindante con el muro perimetral del centro universitario, a donde lo habría elevado el fuerte golpe que recibió del automotor.
Hasta el momento se desconoce cómo habría ocurrido el fatal percance y la identidad de los conductores involucrados.
Serán las cámaras de seguridad ubicadas en la zona que permitirán establecer cómo ocurrió el accidente y deducir las responsabilidades del caso.
Tras el percance en la zona se registró un intenso tráfico vehicular por varias horas, colapsando completamente la vía en dirección al norte de la ciudad.
El automotor rojo evidencia la magnitud del golpe quedando con el tonó completamente aplastado en el impacto.
La terrible escena generó consternación este mediodía por la manera trágico en que murió el abogado.
A través de redes sociales distintos internautas que conocían a la víctima lamentaron su deceso, calificándolo con una persona muy amable.
El tráfico vehicular fue reanudado pasadas varias horas en el bulevar Fuerzas Armadas, una vez que fue levantado el cuerpo de la víctima.