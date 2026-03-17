José, Jeancarlos y Loany, las tres víctimas mortales del accidente en Tocoa

"No hay palabras para nosotros poder expresarnos, estamos consternados, tenemos dolor en nuestro corazón. Solo decirle que tenemos la seguridad de que ella está en los brazos del Señor. Ella trabajaba, vendía; había tiempos que estaba aquí y otros en Tegucigalpa. Era especial, era mudita. Era una hija ejemplar y siempre estuvo ahí", lamentó una conocida.