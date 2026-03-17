José, Jeancarlos y Loany, las tres víctimas mortales del accidente en Tocoa

Una nueva tragedia vial enluta a familias en el departamento de Colón tras un accidente ocurrido en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Salamá, en Tocoa, que dejó tres personas fallecidas. Aquí los detalles:
José Oliva, Jeancarlos Chinchilla y Loany Zelaya (FOTO), son las víctimas mortales identificadas en este accidente, cuyas muertes han causado consternación entre familiares y pobladores de la zona.
El hecho se registró entre las 11:00 y 11:40 de la mañana, cuando un autobús que se dirigía hacia Trujillo colisionó con un vehículo tipo pick-up rojo, provocando escenas de angustia entre los pasajeros.
José Oliva se conducía en el pick-up y era gerente administrativo de una cooperativa en Bonito Oriental, mientras que Jeancarlos Chinchilla, de apenas 14 años, trabajaba como ayudante en la unidad de transporte.
Por su parte, Loany Zelaya era conocida en la zona por vender dulces dentro de los autobuses y en las paradas. Su muerte ha generado especial dolor entre quienes la conocían, quienes la describen como una joven trabajadora y querida.
"No hay palabras para nosotros poder expresarnos, estamos consternados, tenemos dolor en nuestro corazón. Solo decirle que tenemos la seguridad de que ella está en los brazos del Señor. Ella trabajaba, vendía; había tiempos que estaba aquí y otros en Tegucigalpa. Era especial, era mudita. Era una hija ejemplar y siempre estuvo ahí", lamentó una conocida.
Elementos del Cuerpo de Bomberos informaron que al menos cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales. Entre ellos se encontraba el conductor del autobús, quien quedó atrapado entre el amasijo de hierro y fue rescatado con vida.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente habría ocurrido cuando el conductor del autobús intentó realizar una maniobra de rebase, invadiendo el carril contrario e impactando de frente contra el pick-up.
Así quedó el cuerpo de José Oliva, a quien en vida conocieron como un hombre trabajador y muy querido en la zona.
"Con profundo pesar informamos del fallecimiento de quien en vida fuera José Oliva, en un lamentable accidente registrado en Salamá, Colón. Joven que se desempeñaba como gerente administrativo de la Cooperativa FAMA en Bonito Oriental, originario del municipio de San Esteban.Enlutando a una honorable familia. Que Dios conceda el bálsamo del consuelo a toda su familia. Q.D.D.G", mencionaron en redes sociales.
Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), indicó que se realizan las diligencias correspondientes para deducir responsabilidades, ya que el conductor del autobús figura entre los heridos.
Versiones preliminares también apuntan a posibles desperfectos mecánicos en la unidad de transporte, lo que habría contribuido a que el conductor perdiera el control antes del impacto.