Cae "El Demente", otro miembro del "Cartel del Diablo"

El detenido fue identificado con el alias de “El Demente”, de 26 años, originario y residente de Sulaco, Yoro. Según las autoridades, sería miembro activo de la estructura criminal “cartel del Diablo” , organización vinculada presuntamente a secuestros, homicidios, tráfico de drogas y otros delitos violentos en sectores de Yoro y el norte de Francisco Morazán.

Sulaco, Yoro.- La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), capturó de manera preventiva a un supuesto integrante del " cartel del Diablo" , señalado de participar en el secuestro agravado de un hombre en el departamento de Yoro.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima, Teodoro Felipe Dubón, desapareció el pasado 16 de febrero luego de salir de sus actividades cotidianas. Posteriormente, habría sido interceptado por varios hombres armados que lo privaron de su libertad y lo trasladaron a un lugar desconocido.

Horas después, familiares comenzaron a recibir llamadas de supuestos integrantes del cartel, quienes exigían un rescate de un millón 600 mil lempiras a cambio de respetar la vida de la víctima.

Bajo amenazas, la familia realizó el pago siguiendo instrucciones de los secuestradores; sin embargo, días después agentes policiales localizaron el cuerpo sin vida de Dubón en el sector de El Jaral.

Tras el hallazgo, equipos especializados de la UNAS intensificaron las investigaciones mediante trabajos de inteligencia, vigilancia y seguimiento técnico, logrando identificar a alias “El Demente” como uno de los supuestos participantes en el hecho criminal.

Durante la operación policial, las autoridades decomisaron un teléfono celular marca Samsung, el cual será sometido a análisis como parte de las investigaciones.