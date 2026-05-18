Cae segundo implicado en secuestro de empresario por el que exigían 7 mil dólares

El detenido fue identificado con el alias de “ El Mexicano ”, de 46 años, señalado por las autoridades como supuesto integrante de la banda criminal “Los Coyotes”.

San Pedro Sula, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó al segundo implicado en el secuestro agravado de un empresario, caso por el que una estructura criminal exigía el pago de 7 mil dólares para liberar a la víctima.

La captura se ejecutó en la colonia Islas del Progreso, en San Pedro Sula, Cortés , desarrollado tras un proceso de investigación por la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), mediante trabajos de inteligencia, análisis técnico y recolección de evidencias.

Según las investigaciones, el secuestro ocurrió el 18 de noviembre de 2025 en San Pedro Sula, cuando el empresario fue interceptado por varios hombres armados mientras se dirigía a su vivienda.

Posteriormente, los captores contactaron a los familiares de la víctima para exigir 7 mil dólares a cambio de su liberación y amenazaron con represalias si el caso era denunciado.

Tras recibir la denuncia, agentes especializados activaron operativos de búsqueda que permitieron localizar el sitio donde mantenían retenido al empresario.

La víctima fue rescatada sana y salva en el municipio de Siguatepeque, Comayagua, sin que se efectuara el pago del rescate, informaron las autoridades.