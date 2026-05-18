Ciclista muere y otro resulta herido tras ser embestidos por camioneta en Choloma

Cortés, Honduras.- Un ciclista perdió la vida y otro resultó gravemente herido luego de ser atropellado por una camioneta la noche del domingo en el sector de Quebrada Seca, municipio de Choloma, Cortés.
Según información preliminar, ambos hombres se transportaban en bicicletas cuando fueron impactados por una camioneta cuyo conductor presuntamente conducía en estado de ebriedad.
Tras el fuerte accidente, los involucrados fueron auxiliados por cuerpos de socorro y trasladados de emergencia a un centro asistencial.
Horas después, los médicos confirmaron la caída de uno de los ciclistas, identificado como German Castro .
En tanto, Jesús Octavio Franco Ortiz permanece ingresado en el área de emergencias bajo pronósticos reservados debido a las lesiones sufridas.
El conductor de la camioneta, identificado como Jorge Antonio Sosa, también fue llevado a un hospital para recibir atención médica.
Agentes policiales iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deducir responsabilidades.