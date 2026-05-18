Capturan a “La More” por intento de homicidio en la Rivera Hernández

San Pedro Sula, Honduras.-Una mujer conocida con el alias de “La More” fue detenida por agentes policiales en la colonia Alfonso Lacayo, sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, por suponerla responsable del delito de tentativa inacabada de homicidio.

La detenida, de 40 años de edad, fue capturada tras una intervención policial originada luego de una denuncia recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, que alertó sobre un hecho violento ocurrido en ese sector.

De acuerdo con el informe preliminar, una persona resultó lesionada presuntamente con un arma impropia, por lo que elementos de la Unidad Metropolitana de Prevención número 8 (UMEP-8) se desplazaron de inmediato a la zona para atender la emergencia.