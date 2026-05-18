Capturan a “La More” por intento de homicidio en la Rivera Hernández

San Pedro Sula, Honduras.-Una mujer conocida con el alias de “La More” fue detenida por agentes policiales en la colonia Alfonso Lacayo, sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, por suponerla responsable del delito de tentativa inacabada de homicidio.
La detenida, de 40 años de edad, fue capturada tras una intervención policial originada luego de una denuncia recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, que alertó sobre un hecho violento ocurrido en ese sector.
De acuerdo con el informe preliminar, una persona resultó lesionada presuntamente con un arma impropia, por lo que elementos de la Unidad Metropolitana de Prevención número 8 (UMEP-8) se desplazaron de inmediato a la zona para atender la emergencia.
Durante el procedimiento, los agentes decomisaron un fragmento de botella que habría sido utilizado para cometer la agresión. El objeto fue embalado como evidencia para fortalecer las investigaciones del caso.
Tras su aprehensión, la mujer fue trasladada a la Primera Estación Policial, donde se elaboró el informe correspondiente antes de ser remitida a la fiscalía de turno del Ministerio Público, instancia que continuará con el proceso legal.
Las autoridades indicaron que esta acción forma parte de los operativos de seguridad desarrollados en el marco del Plan Barrios y Comunidades Seguras, ejecutado en distintos sectores del Valle de Sula para prevenir hechos delictivos y reforzar la seguridad ciudadana.