  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

De celebrar un campeonato a la tragedia: Luis Mejía, futbolista asesinado en Comayagua

Luis Ángel Mejía acababa de disputar una final y celebrar el campeonato con su equipo cuando fue atacado a disparos mientras regresaba en motocicleta

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 08:37
De celebrar un campeonato a la tragedia: Luis Mejía, futbolista asesinado en Comayagua
1 de 10

Lo que comenzó como un día de celebración terminó en tragedia para el fútbol de Comayagua. Luis Ángel Mejía, conocido cariñosamente como “Chita”, fue asesinado a disparos durante la madrugada de este lunes -18 de mayo- en la colonia Milagro de Dios.

 Foto: Cortesía
De celebrar un campeonato a la tragedia: Luis Mejía, futbolista asesinado en Comayagua
2 de 10

De acuerdo con la información preliminar, el joven futbolista se conducía en su motocicleta luego de disputar una final de fútbol, cuando fue interceptado por desconocidos que abrieron fuego en su contra hasta quitarle la vida.

 Foto: Cortesía
De celebrar un campeonato a la tragedia: Luis Mejía, futbolista asesinado en Comayagua
3 de 10

Preliminarmente, se conoció que, horas antes del crimen, Mejía había celebrado junto a sus compañeros la obtención del campeonato con su equipo.

 Foto: Cortesía
De celebrar un campeonato a la tragedia: Luis Mejía, futbolista asesinado en Comayagua
4 de 10

El cuerpo del joven quedó tendido sobre la calle, junto a la motocicleta en la que se transportaba. Además, aún portaba el uniforme deportivo con el que había jugado su último partido.

 Foto: Cortesía
De celebrar un campeonato a la tragedia: Luis Mejía, futbolista asesinado en Comayagua
5 de 10

De manera preliminar, se conoció que Luis Ángel Mejía residía en el barrio La Sabana de Comayagua.

 Foto: Cortesía
De celebrar un campeonato a la tragedia: Luis Mejía, futbolista asesinado en Comayagua
6 de 10

Tras confirmarse su muerte, el club Atlético San Antonio lamentó profundamente lo ocurrido y dedicó un emotivo mensaje en memoria del jugador.

 Foto: Cortesía
De celebrar un campeonato a la tragedia: Luis Mejía, futbolista asesinado en Comayagua
7 de 10

“Con profundo pesar, la familia de Atlético San Antonio lamenta el sensible fallecimiento de quien en vida fuera nuestro jugador y amigo Luis Ángel Mejía Cruz (Q.D.D.G.)”, expresó el equipo.

 Foto: Cortesía
De celebrar un campeonato a la tragedia: Luis Mejía, futbolista asesinado en Comayagua
8 de 10

Asimismo, afirmaron que: “Luis Ángel será recordado por su entrega, compañerismo y amor por nuestros colores. Su memoria permanecerá siempre en la historia de nuestra institución y en el corazón de toda la familia deportiva”.

 Foto: Cortesía
De celebrar un campeonato a la tragedia: Luis Mejía, futbolista asesinado en Comayagua
9 de 10

El crimen ha causado conmoción entre familiares, amigos, compañeros de equipo y aficionados, quienes aún no asimilan el crimen.

 Foto: Cortesía
De celebrar un campeonato a la tragedia: Luis Mejía, futbolista asesinado en Comayagua
10 de 10

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni sobre los posibles móviles del asesinato.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos