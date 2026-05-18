De celebrar un campeonato a la tragedia: Luis Mejía, futbolista asesinado en Comayagua

Lo que comenzó como un día de celebración terminó en tragedia para el fútbol de Comayagua. Luis Ángel Mejía, conocido cariñosamente como “Chita”, fue asesinado a disparos durante la madrugada de este lunes -18 de mayo- en la colonia Milagro de Dios.
De acuerdo con la información preliminar, el joven futbolista se conducía en su motocicleta luego de disputar una final de fútbol, cuando fue interceptado por desconocidos que abrieron fuego en su contra hasta quitarle la vida.
Preliminarmente, se conoció que, horas antes del crimen, Mejía había celebrado junto a sus compañeros la obtención del campeonato con su equipo.
El cuerpo del joven quedó tendido sobre la calle, junto a la motocicleta en la que se transportaba. Además, aún portaba el uniforme deportivo con el que había jugado su último partido.
De manera preliminar, se conoció que Luis Ángel Mejía residía en el barrio La Sabana de Comayagua.
Tras confirmarse su muerte, el club Atlético San Antonio lamentó profundamente lo ocurrido y dedicó un emotivo mensaje en memoria del jugador.
“Con profundo pesar, la familia de Atlético San Antonio lamenta el sensible fallecimiento de quien en vida fuera nuestro jugador y amigo Luis Ángel Mejía Cruz (Q.D.D.G.)”, expresó el equipo.
Asimismo, afirmaron que: “Luis Ángel será recordado por su entrega, compañerismo y amor por nuestros colores. Su memoria permanecerá siempre en la historia de nuestra institución y en el corazón de toda la familia deportiva”.
El crimen ha causado conmoción entre familiares, amigos, compañeros de equipo y aficionados, quienes aún no asimilan el crimen.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni sobre los posibles móviles del asesinato.