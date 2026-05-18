Copeco pide precaución a la población por altas temperaturas esta semana

Tegucigalpa, Honduras.-Las altas temperaturas seguirán afectando a gran parte del territorio hondureño durante esta tercera semana de mayo, con una tendencia a intensificarse especialmente en las regiones norte y centro del país, según la más reciente advertencia emitida por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). De acuerdo con los pronósticos, la combinación de intensa radiación solar y masas de aire secas y cálidas continuará generando condiciones extremas, que ya han provocado registros inusuales para este mes en distintas zonas del país. Entre las áreas donde se esperan las temperaturas más elevadas figuran los valles de Quimistán, Tencoa, Naco, Sula, Comayagua, Morocelí, Jamastrán, Olancho, Agalta, Aguán, Goascorán y Choluteca, además de sectores del sur y oriente hondureño.

Las autoridades meteorológicas señalaron que ya existe evidencia de ola de calor en zonas de Choluteca, Yoro y Ocotepeque, mientras que Tegucigalpa mantiene una alta probabilidad de experimentar este fenómeno en los próximos días. A esto se suma el deterioro en la calidad del aire, una condición que agrava la sensación térmica y eleva los riesgos para la salud, principalmente por el llamado índice de calor, que puede ser mucho mayor al reflejado por los termómetros debido a la humedad.

Especialistas explican que este fenómeno genera el conocido “bochorno”, dificultando que el cuerpo se enfríe de manera natural mediante la sudoración, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor, deshidratación, alteraciones en la presión arterial y otras complicaciones. En ciudades con alta concentración de concreto, asfalto y poca vegetación, como San Pedro Sula, Tegucigalpa, Comayagua, Choluteca y La Ceiba, el calor podría sentirse aún más intenso y extenderse hasta horas de la noche debido al efecto de isla de calor urbana.