EE UU negocia con presidente Nasry Asfura acuerdo sobre aranceles a exportaciones

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno de Estados Unidos informó que trabaja directamente con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, para alcanzar un acuerdo relacionado con los aranceles aplicados a productos hondureños exportados hacia el mercado estadounidense. Así lo confirmó Caleb Orr, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, durante una entrevista con EL HERALDO, tras una visita oficial a Honduras junto a Ben Black, director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) y otros miembros de una delegación de alto nivel.

Este rotativo consultó a Orr, que no es desconocido que el presidente Donald Trump impulsó la candidatura de Asfura y que prometió apoyo si ganaba el favor de los hondureños, sin embargo, hasta el momento no se ha visto nada, más que aranceles, que afectan las exportaciones de Honduras. “Lo primero que tenemos que mencionar es que los Estados Unidos estamos apoyando al pueblo hondureño. Nosotros estamos continuando y dando asistencia. No hay ningún cambio en cuanto a eso. Realmente lo que nosotros estamos viendo es que incremente su capacidad y un incremento neto de los fondos para Honduras”, ”, afirmó el funcionario estadounidense. Sobre el tema arancelario, Orr indicó que las conversaciones se desarrollan directamente con el mandatario hondureño. “En cuanto a las tarifas (aranceles) mi país está tratando de negociar esto con Honduras y el presidente Asfura ha buscado y lo ha puesto dentro de sus políticas para que nosotros podamos alinearlo con la estrategia que tenemos para Centroamérica”, explicó. Añadió que las medidas comerciales impulsadas por Trump no están dirigidas exclusivamente a Honduras, sino que forman parte de una política global aplicada a distintos países. “El presidente Trump se lo toma todo esto de manera muy seria. Está tomando estas acciones no específicamente para Honduras sino para todos los países en el mundo que tienen diferentes tarifas. El punto es que nosotros estamos trabajando directamente con el presidente Asfura para llegar a un acuerdo con él de manera pronta”, reiteró. Aunque el Gobierno de Trump estableció un arancel global del 10%, Honduras quedó exenta de este gravamen para productos agrícolas y del sector maquila por un plazo de 150 días que culmina en julio próximo. En ese sentido, funcionarios del Gobierno de Nasry Asfura se encuentran en un proceso de negociación para lograr un acuerdo bilateral que permita la reducción de impuestos a las exportaciones hondureñas que van hacia suelo estadounidense. Bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), la mayoría de bienes procedentes de Honduras y que son enviados a la nación del norte de América se encuentran libres de aranceles.

Inversión e infraestructura

Consultado también que en los últimos gobiernos del expresidente Joe Biden, mandaron misiones y crearon programas para el Triángulo Norte de Centroamérica pero muy poco se ha concretado, Orr aseguró que la administración estadounidense mantiene su apoyo a Honduras y que la cooperación económica continúa vigente. En ese sentido, expuso que "nuestra meta es realmente invertir, no ponerlo en papel. Por eso que nosotros trajimos esta delegación, para tener puntos específicos para poder invertir con el Gobierno de Honduras. Hay cosas de que no podemos decirlas directamente pero realmente estamos teniendo progreso”. Según Orr, actualmente se evalúa el monto de inversión en proyectos de infraestructura, energía y financiamiento. Entre los proyectos analizados mencionó estudios en Puerto Cortés, San Lorenzo y la posibilidad de desarrollar un puerto seco, iniciativas que —según dijo— ya cuentan con análisis preliminares financiados por Estados Unidos.

Honduras como socio estratégico

Los altos funcionarios que se reunieron con el presidente Asfura, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano y el sector empresarial, entre otros, explicaron que el presidente Trump “se enfoca en la parte oeste y Honduras es una parte que más le interesa ya que está ubicado en una posición geográfica bastante buena”. “Nosotros queremos incrementar el comercio que podamos tener entre Honduras y Centroamáerica. Con Honduras podríamos conseguir la parte de los productos que pueden venir de Sudamérica; Honduras podría ser un punto para lograr que estos productos lleguen a Estados Unidos”, detalló Orr. Asimismo, subrayó que la estabilidad jurídica y la seguridad serán factores determinantes para atraer inversión extranjera. Por su parte, Ben Black, director ejecutivo de la DFC, manifestó el interés del organismo en invertir en sectores estratégicos hondureños. “Realmente es un honor estar aquí. Con el Secretario Rubio (Marco Rubio, Secretorio de Estado de EE.UU.) se está enfocando todo en la parte sur, Centroamérica y Sudamérica, el DFC es una organización de 205 billones de dólares que se están tratando de invertir con los aliados, según las políticas de inversiones de los Estados Unidos”, dijo. “Estamos aquí para invertir en Honduras. Vemos gran oportunidad en la parte de energía, infraestructura, turismo y puertos, así como en el fortalecimiento de la red energética”, expresó.

CAFTA y cooperación regional